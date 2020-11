Veckans spellista: frustration och framtidstro

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 18 november 2020 kl. 14.20

Uppdaterad: 18 november 2020 kl. 14.51

Foto: Nora Tejde Patrycja Wiktorias nya ep handlar om att läka från sorgen.

SPELLISTA Lite ångestfylld pop men också en hel del hopp.

Något vi alla behöver just nu.

”HOLOGRAM LOVE”

Linn Koch-Emmery

Det har gått två år sedan Koch-Emmery släppte musik senast men ingenting har förändrats. Här fortsätter hon att göra indierock i sin allra vassaste form.



”7'11”

Reyna

Systerduon har gjort en lättsam poplåt om när livet inte går som det var tänkt. ”That's okay”, säger de, ”dance it out”.



”DON’T SPEAK”

Hey Elbow

Större, mörkare och svängigare verkar vara ledorden när Malmöbandet tolkar No Doubts odödliga hit.



”THEREFORE I AM”

Billie Eilish

Kan det här vara Eilishs bästa refräng hittills?



”WARM LIGHT”

Julia Wallace

19-åringen från australiensiska Perth debuterar med mjuk sovrumspop och sjunger om både ett smärtsamt uppbrott och en bruten hundtass.



”GHOSTING”

Tomorrow x Together

Den koreanska gruppen har gjort en ep om att leva i en pandemi. En av låtarna handlar om besvikelsen över en inställd sommar, en annan om ensamheten som många av oss känner just nu.



”HOLDING THE MAN”

Nick Ward

Folkgitarrer, mjuka beats och en personlig historia om att börja acceptera sin sexualitet.



”MEDAN DU SOV”

Patrycja Wiktoria

Patrycja Wiktorias ballad tar avstamp i sorgen men den 23-åriga Stockholmsartisten får själen att läka med sin ljuva sång.



”HAPPEN TO ME”

Benee

Det var enkelt att missta Benee för en one hit wonder när hon slog igenom tidigare i år. Men de mörka existentiella låtarna som följt upp superhiten ”Supalonely” visar på motsatsen.



”FEVER”

Dua Lipa feat. Angèle

Dua Lipa bygger på sitt album ”Future nostalgia” med ännu en nervkittlande poplåt. Titeln syftar inte på ett visst virus, utan på känslan av en stark förälskelse.



