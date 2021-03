Beyoncé storfavorit på Grammygalan

Beyoncé är favorittippad, Dua Lipa ligger tätt efter och svenska Molly Sandén har chans på ett pris. I natt är det dags för musikvärldens Oscars – Grammygalan.

Galan skulle egentligen ha ägt rum i januari, men med ett skenande smittotal i Los Angeles fick nattens gala flyttas fram. Nu blir det en långt mer avskalad variant än den man är van vid. Årets Grammygala genomförs utan publik och med enbart programledare och pristagare på plats.

Uppträder inte

Årets stora favorit till att ta hem flest priser är Beyoncé som har hela nio nomineringar. I veckan väckte hon dock viss uppståndelse genom att meddela att hon inte tänker uppträda på galan, trots att det är brukligt att göra det med så många nomineringar.

Bland övriga förhandsfavoriter till Grammystatyetterna, som delas ut av den amerikanska branschorganisationen Recording Academy, finns Dua Lipa, Taylor Swift och Roddy Ricch som alla har sex nomineringar vardera.

Men det finns också ett helt gäng svenskar som har chans att vara med och dela på kakan. Inför årets gala finns hela 22 svenska musikskapare i sex olika kategorier med bland nomineringarna.

En av dem gäller soundtracket till den amerikanske komikern och regissören Will Ferrells bombastiska Eurovisionorgie "Eurovision song contest: The story of Fire Saga", som nominerats i kategorin Musik för visuell media. Filmen kretsar kring duon Fire Saga, som mot alla odds får representera Island under Eurovision. Men det är inte huvudrollsinnehavaren Rachel McAdams som sjunger låtarna i filmen, utan istället svenska Molly Sandén.

Bojkottar

Årets gala har även på förhand fått hård kritik. Artister som Halsey och The Weeknd finns bland dem som ventilerat sin frustration kring att det verkar handla mer om att känna "rätt personer" än att göra bra musik för att få en nominering.

”Grammys fortsätter att vara korrupt. Ni är skyldiga mig, mina fans och musikindustrin att vara transparenta”, skrev the Weeknd på Twitter efter att nomineringarna presenterades. Han meddelade även häromdagen att han tänker bojkotta galan helt fram tills att nomineringsförfarandet görs mer transparent.

