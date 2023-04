Metallica låter både fantastiska och tråkiga

helskärm Metallicas starka form från ”Hardwired... to self-destruct” håller i sig även på ”72 seasons”.

ALBUM ”72 seasons” är frukten av ett stabilt och tryggt samarbete.

Även om James Hetfield ofta snor uppmärksamheten med sin föredömligt starka insats.



Metallica

72 Seasons

Blackened/Universal

METAL Det är till stor del tack vare Rob Trujillo som ”72 seasons” släpps i dag. Under pandemin började Metallica leka runt med nya arrangemang på gamla låtar och lösa tankar om att eventuellt ge ut en samling med nyinspelningar. Men i stället för att stöpa om ”The day that never comes” i akustisk form skickade basisten över nytt material till sina bandkamrater, vilket blev starten på uppföljaren till 2016 års ”Hardwired… to self-destruct”.

För James Hetfield, som då hade en färsk rehabvistelse i ryggen, innebar arbetet med ett nytt album – Metallicas elfte i ordningen – ett välbehövligt utlopp för reflektion och rannsakan. Låtskrivandet blev ett sätt för Hetfield att fortsätta tackla trauman och hitta tröst, tillfredställelse och trygghet inom sig och i sin omgivning snarare än i botten av en flaska.

Albumtiteln syftar på en människas första 18 år i livet och hur barn- och tonårsåren påverkar och, i vissa fall, plågar en som vuxen. Det är inte på något sätt ett koncept för hela skivan men icke desto mindre ett återkommande tema. I titelspåret till exempel är det uppenbart att Hetfield bearbetar barndomen och svårigheterna med att varken passa in i familjen eller samhället.

Även tunga ämnen som självdestruktivitet (”Inamorata”, ”You must burn!”), självmordstankar (”Screaming suicide”) och utanförskap (”Chasing light”) avhandlas. Många gånger känner man sig som en fluga på väggen under en terapisession.

Men skivan handlar minst lika mycket om försoning, om att lägga det svåra bakom sig och blicka framåt. I ”Too far gone?” sjunger Hetfield om att ta en dag i taget medan han i titelspåret nyktert konstaterar ”but what is gone is gone and done”. Även i hans röst ryms hopp, styrka och ljus jämte uppgivenhet, skörhet och mörker.

Att den sjungande gitarristen öppnar upp bröstkorgen för allmän beskådan och ger oss en smygtitt på vad som ryms däri är inte en ny företeelse. Det starkaste exemplet ur låtkatalogen är förstås ”The god that failed”, som föddes ur Hetfields sorg över moderns död och hur hon lade sin räddning i Guds händer och inte i modern medicinvetenskap.

Men sällan har Hetfield känts så här utlämnande och uttrycksfull genom en hel platta. Hans röst släpar sig fram som genom kvicksand i bitvis grungeaktiga ”You must burn!”. I ”Inamorata” hörs ekon av sångarens hjärtslitande prestationer på ”Bleeding me” och ”The outlaw torn” från ”Load”.

Ytterligare ett par vinkningar från förr smyger sig in – ett gäng klassiska thrashriff, ”Sad but true”-groove och bekanta fraser som “broken, beat and scarred” och ”full speed or nothing” . Om man ska tro Lars Ulrich handlar det dock om rena tillfälligheter snarare än uttänkta nostalgitrippar.

Snygga riff och storartade solon finns i överflöd – särskilt på ”Chasing light”, ”Room of mirrors” och ”Crown of barbed wire” i vilka Kirk Hammett överträffar sig själv – men delarna är ofta starkare än summan.

Arrangemangen matchar inte alltid dynamiken och bredden i Hetfields röst och texter. De flesta låtarna på det 77 minuter långa albumet tuggar på i ett slags mellantempo och är aningen för uttänjda för sitt eget bästa. Bandet går i många olika riktningar och tappar ibland fokus längs vägen (möjligtvis på grund av att de har samarbetat i större utsträckning än tidigare). Ännu en gång önskar jag att producenten Greg Fidelman hade tvingat bandet att tajta till sin skapelse.

Men ändå. Ett Metallica i den här formen – och med den här energin, mognaden och självsäkerheten – gör ”72 seasons” till ett tryggt och trevligt tidsfördriv. Kanske till och med ett stöd när det är dags att rida ut nästa mentala storm.



