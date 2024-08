Thomas Stenström storfavorit inför Grammisgalan 2024

Årets album

Darin: ”En annan jag”

Dina Ögon: ”Oas”

Fricky: ”Horizon inn”

Jelassi: ”Dom har bara gett mig ett namn”

Thomas Stenström: ”Superlativ 97”

.

Årets alternativa pop

Deportees: ”People are a foreign country”

Dina Ögon: ”Oas”

Fever Ray: ”Radical romantics”

Sarah Klang: ”Mercedes”

Yaeger: ”Jaguar”

.

Årets artist

Bolaget

Hooja

Loreen

Thomas Stenström

Zara Larsson

.

Årets barnmusik

Britta Persson: ”Alla är barn”

Humlan Djojj: ”Djojj räddar blomsterängen”

Klonk & Tut, Babblarna: ”Klonk & Tuts sånger”

Svenska artister: ”Hyss är bra” Emil i Lönneberga

Viktor Skokic & Anders Holmer: ”Allt eller inget händer”

.

Årets dansband

Allstars: ”Old, new, borrowed & blue”

Arvingarna: ”Hundra dagar”

Casanovas: ”Så kommer känslorna tillbaka”

Streaplers: ”En bra plats i livet”

Titanix: ”Om du lovar”

.

Årets elektro/dans

Bella Boo: ”DreamySpaceyBlue”

Cobrah: ”Succubus”

Icona Pop: ”Club romantech”

Stuzzi: ”Le fruit disco II”

Swedish House Mafia – samlad årsproduktion

.

Årets folkmusik

Eric Bibb: ”Ridin’”

Lena Jonsson Trio: ”Elements”

Lisas: ”Etiam”

Rubinsztein/Karlsson: ”Värmland”

Samantha Ohlanders & Linnea Aall Campbell: ”Klingande festsalar”

.

Årets hiphop

Adaam: ”Trapen till radion”

Asme: ”Spår av blod”

C Gambino – samlad årsproduktion

Fricky: ”Horizon inn”

Jelassi: ”Dom har bara gett mig ett namn”

.

Årets hårdrock/metal

Eradikated: ”Descendants”

Ghost: ”Phantomime”

In Flames: ”Foregone”

Marduk: ”Memento mori”

Tribulation: ”Hamartia”

.

Årets jazz

Bobo Stenson Trio: ”Sphere”

Ebba Åsman: ”Be free”

Kjellvandertonbruket: ”Fossils”

Sven Wunder: ”Late again”

Tonbruket: ”Light wood, dark strings”

.

Årets klassiska

Christian Karlsen, BBC Philharmonic Orchestra, Jacob Kellermann, Juliana Koch, Viviane Hagner: ”Takemitsu: Spectral canticle”

Gävle Symfoniorkester, Jaime Martin: ”Melcher Melchers: Symphony in D minor; La kermesse; Élégie”

Martin Fröst, Svenska Kammarorkestern: ”Mozart: Ecstasy & abyss”

Norrköpings Symfoniorkester, Antoni Wit ”Penderecki: Symphony No. 6 ”Chinesische Lieder”, trumpet concertino & concerto doppio

The Zilliacus Quartet: ”Grieg, Maier, Röntgen: String quartets”

.

Årets kompositör

Anna Ahnlund & Daniel Ögren: ”Oas”

Hanna Jäger & Sebastian Furrer: ”Jaguar”

Kerstin Ljungström: ”Till dig” och Shy Martin: ”Late night thoughts”

Ludwig Göransson: ”Oppenheimer”

Marcus White, Waterbaby: ”Foam”

.

Årets låt

Bolaget : ”Ikväll igen”

Hov1: ”Grät”

Loreen: ”Tattoo”

Thomas Stenström: ”Andas in andas ut”

Zara Larsson: ”Can’t tame her”

.

Årets musikvideo

Bruto Studio: Familjen: ”Vägrar gå hem”

Erik Kockum: The Hives: ”Countdown to shutdown”

Joanna Nordahl: Ashnikko: ”Cheerleader”

Martin Falck: Fever Ray: ”Kandy”

Palmer Lydebrant: Moonica Mac: ”80’s”

.

Årets nykomling

Boko Yout: ”As seen on tv”

Bolaget – samlad årsproduktion

Eah Jé: ”En liten låtidé”

Jackie Mere: ”Everything’s conditional”

Waterbaby: ”Foam”

.

Årets pop

Bolaget – samlad årsproduktion

Kerstin Ljungström: ”Till dig”

Peg Parnevik: ”Om ett par år”

Thomas Stenström: ”Superlativ 97”

Zara Larsson – samlad årsproduktion

.

Årets producent

Fricky & The Desktoppers

Karin Dreijer, Olof Dreijer, Trent Reznor, Atticus Ross, Nídia, Vessel, Aasthma och Johannes Berglund

Kerstin Ljungström

Nisj

Oscar Chase

.

Årets rock

Bob Hund: ”Drömmen är en råvara/Verkligheten är en raffinerad produkt”

Graveyard: ”6”

Lars Winnerbäck: ”Neutronstjärnan”

Nicole Sabouné: ”Kismet”

The Hives: ”The Death Of Randy Fitzsimmons”

.

Årets soul/rnb

Bishat: ”Who hurt you?”

Seinabo Sey: ”The one after me”

Snoh Aalegra – samlad årsproduktion

Venus Anon: ”Nocturnal”

Zikai: ”Don’t look at the moon”

.

Årets textförfattare

Anna Ahnlund: ”Oas”

Fatima Jelassi: ”Dom har bara gett mig ett namn”

Karin Dreijer: ”Radical romantics”

Thomas Stenström: ”Superlativ 97”

Ulises Infante Azocar: ”Över broarna”

.

Årets visa/singer-songwriter

Ane Brun: ”Rarities 2”

David Ritschard: ”Detta har hänt”

Ellen Krauss – samlad årsproduktion

Markus Krunegård: ”Nokia & Ericsson”

The Tallest Man On Earth: ”Henry St.”