Bra men sorglig repris

LAURYN HILL 1. Everything is everything 2. When it hurts so bad 3. Final hour 4. Lost ones 5. Ex-factor 6. To Zion ZION MARLEY 7. Why won’t you stay 8. In the sky 9. War 10. Best of me LAURYN HILL 11. Nothing even matters 12. Can’t take my eyes off of you (I love you baby) 13. Used to love him 14. Doo wop (that thing) LAURYN HILL FEAT. WYCLEF JEAN 15. Vocab 16. How many mics 17. Zealots 18. The score 19. No woman, no cry 20. 911 21. Maria Maria 22. Guantanamera 23. Killing me softly with his song 24. Ready or not 25. Fu-gee-la