Oerhört tajt Amason kämpar mot regnet

avNatasha Azarmi

MUSIK 10 augusti 2019 21:13

WAY OUT WEST Amason är lika skickliga som vanligt.

Men regnet förstör för bandet som i kväll premiärspelar sina nya låtar.

Amason

Scen: Flamingo, Way Out West. Publik: Många, men de flesta gömmer sig för regnet under träd och matstånd. Längd: En timme. Bäst: ”Flygplatsen” och ”Älgen”. Sämst: Regnet.



GÖTEBORG. Från Linnétältet till festivalens största scen.

Det är en välförtjänt bedrift för Amason.

Det har gått fyra år sedan den alltid så skickliga gruppen, med medlemmar från Dungen, Miike Snow och Little Majorette, släppte sitt hyllade album ”Sky city”.

Efter det kom livet emellan och bandet har fått ta någon form av ofrivillig paus.

Men det låter som att de har spelat tillsammans varje dag i fyra år. Det är alltid nära, tajt och känslosamt.

I kväll kör de dessutom låtar från det kommande albumet ”Galaxy” för första gången. Bandets ljudbild har skiftat från progg till drömpop.

”Marry me just for fun” präglas av en syntslinga som klingar vackert i öronen och lämnar ett lyckorus efter sig. I kväll gör låten starkast avtryck ur det nya materialet.



1 av 2 | Foto: Anders Deros Amasons Amanda Bergman.

Bakom Amason syns en galax som ändrar väder och färg. Precis som i Slottsskogen. Himlen öppnar sig, det regnar kraftigt, det regnar inte alls, det regnar lite.

Mycket blir ännu vackrare just av den anledningen. Sentimentaliteten i ”Flygplatsen” lämnar en ihärdig klump i magen. Bergmans röst är sårbart stark medan bandet kramar om hennes ord med en förkrossande melodi.

Men regnet vill också förstöra. Amason är inte mycket för mellansnack vilket är helt befogat, deras musik sköter jobbet väl på egen hand. Men i kväll gör det att distansen mellan bandet och den blöta och tappra, men relativt stillastående, publiken blir större.

Det finns dock stunder då de är totalt enade.

Vackra ”Älgen” lyfter stämningen och Amason når ett crescendo som både hänför och berör.

Det blir så intensivt att jag för en liten stund tappar taget om min omgivning.



