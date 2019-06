Cardi B + FÖLJ

Bröstoperation kan stoppa stjärnan från Way out west

Cardi B har ställt in flera spelningar – ”Kan inte flyga”



1 av 2 | Foto: Brent N. Clarke / TT NYHETSBYRÅN Cardi B.

avTorbjörn Ek

MUSIK 11 juni 2019 13:46

Way out west kan förlora sin största stjärna – på grund av en skönhetsoperation.

Cardi B har ställt in flera spelningar med kort varsel efter komplikationer efter sin bröstförstoring.

– Grejen är den att jag inte kan flyga, har hon sagt på sin Instagram enligt Manchester Evening News.

Hon lyfts fram som Way out wests största stjärna och publikdragare.

Men nu rapporterar Göteborgs-Posten att Cardi B, 26, kan komma att ställa in festivalspelningen på grund av komplikationer efter en bröstoperation.

Den amerikanska rap-stjärnan har den senaste tiden ställt in flera spelningar i USA för att istället återhämta sig från plastikkirurgi som bland annat inkluderade en bröstförstoring och fettsugning och i slutet av förra veckan ställde hon också in sin spelning på Heaton Park-festivalen i Storbritannien bara dagar före hon skulle stå på scenen, skriver Manchester Evening News.

På läkares order

Fans har spekulerat i att ännu mer konserter kan komma att ställas in efter att Cardi B i en video på instagram sagt att hon inte skulle göra fler shower efter Summer Jam-festivalen i New Jersey 2 juni.

– Grejen är den att jag inte kan flyga, så jag kommer göra Summer Jam och sen inget mer, sa hon i videoklippet enligt Manchester Evening News.

I en tidigare video har hon också sagt att det var på läkares order som hon ställde in flera spelningar i maj.

– Min doktor sa typ: ”Du kan inte göra alla de här showerna för du har inte läkt ordentligt och jag säger det här till dig att om någon händer så kommer du försöka skylla det på mig”.

Enligt Cardi B har hon själv förlorat miljontals dollar på att ställa in framträdandena.

– Jag avskyr att ställa in för jag älskar pengar. Jag är pengaberoende och får väldigt mycket betalt för de här showerna. Jag ställer in framträdanden värda miljoner, men hälsa är också rikedom så jag måste göra det jag måste, sa hon i en livesändning på Instagram enligt Manchester Evening News.

Ställt in spelning i september

I går stod det också klart att Cardi B även ställer in en spelning under Formel 1-tävlingen Singapore Grand Prix i september. Enligt en talesperson för tävlingen beror avhoppet på att Cardi B planerar ”omfattande schemaförändringar under sin september- och oktober-turné”, enligt Channel News Asia.

På sin officiella hemsida har Cardi B fortfarande ett 20-tal spelningar i Europa och USA listade under juni, juli och augusti, men spelningen på Way out west, som är tänkt att äga rum den 8 augusti, finns inte med på listan.

– Vi har så klart också följt händelseförloppet, men har inte fått några som helst indikationer från artistens representanter på att Way out west riskerar att hänga i luften. De inställda spelningarna nu tycks handla om hennes återhämtning från hennes operation av vad jag kan läsa mig till, säger Way out west-arrangören Lugers Joakim Skoglund till Göteborgs-Posten.

Få ett roligare liv och bli allmänbildad på kuppen - följ Nöjesbladet på Facebook

LÄS OCKSÅ PLUS Sverigeaktuella stjärnan: Rånade och drogade män

LÄS OCKSÅ Cardi B och Offset har gjort slut

LÄS OCKSÅ Hiphopstjärnan har fått sitt första barn

LÄS OCKSÅ Solange till Way Out West

11 juni 2019 13:46