Det döda snillet bakom First Aid Kits singel

1. "Norman fucking Rockwell!” (album, Lana Del Rey)

Mystisk, meditativ och vacker. Jag vill fortfarande flytta till och bo i Lana Del Reys Kalifornien.

2. ”The live series: songs of love” (samling, Bruce Springsteen)

Den dök upp från ingenstans på Spotify och innehåller ”tack och god natt”- versioner av ”Fade away”, ”Back in your arms” och ”I wanna marry you” som fortfarande, efter alla dessa år, är farligt omskakande.

3. Neal Casal (1968-2019)

Finns inget ”topp tre” med detta. Neal Casal verkade vara en av de varmaste och mest sympatiska karaktärerna inom americana. När jag flyttade till Stockholm i slutet av 90-talet inledde jag ett tag varenda dag med Casals ”Today I’m gonna bleed” från albumet ”The sun rises here”. Och han ingick i Ryan Adams kompband The Cardinals. Minnet av hur han exempelvis tog hand om stämsången i ”Dear John” går inte att släppa.