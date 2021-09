Kacey Musgraves skilsmässa blir till fjäderlätt pop

BÄSTA SPÅR: ”Hookup scene”. ”If you got someone to love/And you’re almost giving up/Hold ’em tight/Despite the way they make you mad/Cause you might not even know that you don’t have it so bad.”

VISSTE DU ATT… ”Star-crossed” kommer med en tillhörande film som berättar Kaceys historia från en ”surrealistisk, gränslöst fantasy-plats”. Filmen har premiär på Paramount+ i dag.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Taylor Swifts ”Red” som släpps i ”Taylor’s version” i november. Kanske är detta den mest perfekta, höstlövsfärgade blandningen av modern pop och country sedan dess.