Spellista: De 99 bästa hårda låtarna från januari

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Jon Zazula tillsammans med Metallicas Lars Ulrich.

SPELLISTA. Få saker förenar människor så mycket som döden.

Därför har vi under veckan kunnat se medlemmar från exempelvis Metallica, Anthrax, Exodus och Black Sabbath uttrycka sin respekt för och sorg över skivbolagsledaren Jon Zazula, som dött vid en ålder av 69 år.

Måhända en doldis för den stora massan, men hans envisa arbete under 1980-talet gjorde att mycket av den musik som släpps än i dag låter som den gör. I spellistan nedan hittar du flera exempel på det.

Vem hade trott att musikhistorien skulle förändras från en oansenlig loppmarknad i New Jersey?

Handen på hjärtat – det gjorde nog ingen. Inte minst den då 30-årige Jonathan ”Jon” Zazula som drev sin musikaffär inne i ett hörn i Route 18 Market, belägen i en lagerlokal i hålan East Brunwick, drygt en timmes bilfärd från New York City.

Härifrån servade Jon och hans fru Marsha den lilla men entusiastiska metalpublik som fanns i det stora äpplet med det tuffaste och hetaste som fanns på marknaden för tillfället, gärna akterna från andra sidan Atlanten som samlade sig under rörelsebeteckningen The New Wave Of British Heavy Metal.

Speciellt lukrativt var det emellertid inte. Zazula har senare berättat att Venoms plattor samlade så mycket damm att det inte gick att se vad omslagsbilderna föreställde, så för att dryga ut hushållskassan satte makarna även upp hårdrockskonserter och turnéer med bland andra Twisted Sister, Manowar, Anvil och Rods. Knappast någon gigantisk rock ’n’ roll-business, men den gick runt.

Men så hände något som för evigt skulle förändra plattmånglarens liv. En av hans vänner hade varit på besök på västkusten och hade en kassett med sig, som han insisterade på att Zazula skulle spela. Butiksinnehavaren var dock skeptisk till det hela, har berättat att han sällan lirade demotejper på ljudanläggningen, men något gjorde att att han plockade upp kassetten ”Live metal up your ass” och tryckte på play-knappen.

Och resten är, som det så fint brukar heta, historia. Det Zazula hade fått i sina händer var nämligen en liveinspelning med Metallica från Old Waldorf i bandets nya hemstad San Francisco ungefär ett halvår tidigare.

30-åringen blev eld och lågor över det han hörde. Det oborstade och våldsamma soundet innebar något nytt på den amerikanska metalscenen. En ny genre som sparkade in dörren och krävde att få bli uppmärksammad.

Via ombud kom Jonny Z, som han kom att kallas, i kontakt med en viss Lars Ulrich och paret Zazula tömde sparkontot på de 1 500 dollar som krävdes för att köra över de fyra hungriga musikerna till östkusten. Tanken var att Jon skulle fungera som bandets manager och få något skivbolag att nappa på det vildsinta och hårt festande bandet från Bay Area.

helskärm Metallica hyllar sin tidigare manager och skivbolagsboss efter dennes bortgång.

Det gick inget vidare. Efter att ha fått kalla handen av samtliga i branschen, och med Metallicas nyinspelade debutalbum i bagaget, intecknade Jon och Marsha därför sitt hus för andra gången och beslutade sig för att starta skivbolaget Megaforce Records enbart för att kunna kränga ”Kill ’em all” när ingen annan ville eller vågade.

Någon omedelbar succé blev det inte, men när stenen började rulla fanns det inget som hejdade den. Thrash metal var här för att stanna och Metallica skulle sedermera bli ett av världens största band, alla kategorier.

Måhända hade det hänt i vilket fall, men utan att en skivhandlare i New Jersey valt att satsa allt på ett kort och pumpa in lånade pengar i ett band ingen annan trodde på skulle historien sannolikt sett väldigt annorlunda ut.

Och vad var tacken för det? Inte så mycket, skulle det visa sig.

Bara ett år efter att Megaforce släppt ”Kill ’em all” i USA (i Europa tog Music For Nations hand om lanseringen) gick Metallica nämligen bakom ryggen på sin manager och skivbolagsboss och tecknade avtal med Warner-knutna bolaget Elektra och sedermera tog Q Prime över managementbiten.

Jonny Z var utmanövrerad från Metallicas verksamhet och karriär, men för den del inte slagen. I stället fortsatte Megaforce att växa till ett av 1980-talets mest spännande amerikanska independentbolag för heavy metal, inte minst genom releaser med bland andra hårdingar likt Anthrax, Overkill, Testament, Manowar, S.O.D. och Exciter, men även Frehley’s Comet (bildat av tidigare Kiss-gitarristen Ace Frehley), progressiva finsmakartrion King’s X och industrimetalarkitekterna i Ministry.

Utbränd och slutkörd sålde Zazula bolaget 2001 men höll sig kvar i branschen genom att återvända till att sätta upp konserter och även agera manager tillsammans med bland andra Testaments Chuck Billy. Efter att ha dragit sig tillbaka för gott 2018 tilldelades han och Marsha Lifetime Achievement Award i Metal Hall Of Fame och i samma veva släpptes hans bok ”Heavy tales: The metal. The music. The madness.” – en sista triumf innan tragedin slog till.

I januari 2021 dog Marsha Zazula av cancer och bara lite mer än ett år plockade även Jon ner skylten för evigt, till följd av en rad sjukdomar i bland annat lungorna.

Hans bortgång sörjs offentligt – i alla fall via sociala medier – av de stora i metalscenen. Black Sabbaths Geezer Butler, Anthrax Scott Ian och Charlie Benante, Metallicas James Hetfield och Lars Ulrich, Exodus Gary Holt och Björn Strid från Soilwork/The Night Flight Orchestra är bara några av de som uttryckt sin sorg och respekt för en eldsjäl vars galenskap kom att förändra musikhistorien för evigt.

Som Darth Vader hade sagt : ”The force is strong in this one”.

helskärm Venom Prison bryter ramarna för death metal.

Det som skapades på 1980-talet kan säkert anses vara mossigt och passerat i dag, men faktum är att metal med alla dess förgreningar knappast skulle låtit som den gör om det inte hade varit för pionjärernas nyfikenhet för snart 40 år sen.

Lika mycket som Deep Purple, Black Sabbath och Judas Priest är den första thrash-vågens okonventionella riffbyggen och låtstrukturer i högsta grad närvarande även hos alla från Arch Enemy och Meshuggah till Avatar och Stengah.

De representerar nu. Det aktuella. Men nu hade inte varit här om det inte hade funnits ett då. Eller eldsjälar likt Jonny Z.

Som alltid – spela högt eller låt bli.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Publisert: Publicerad: 07 februari 2022 kl. 20.08

LÄS VIDARE