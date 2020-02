En hitfabrikant av exceptionell rang

Diane Warren är väl värd sitt Polarpris

Publicerad: 11 februari 2020 kl. 11.31

Uppdaterad: 11 februari 2020 kl. 11.48

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Låtskrivaren och producenten Diane Warren tilldelas årets Polarpris.

Att ge ett Stikkan Anderson-pris till en hitfabrikant av exceptionell rang är förstås helt i sin ordning.

Diane Warren hör till den kommersiella popmusikens allra mest tongivande stilbildare de senaste fyra decennierna.

Men om Polarpriset ska lyckas fylla en eventuell funktion vore det roligare om det höll en tydligare linje.

”I don’t want to miss a thing” med Aerosmith. ”I get weak” med Belinda Carlisle. ”If I could turn back time” och ”Just like Jesse James” med Cher. ”Nothing's gonna stop us now” med Starship. ”Un-break my heart” med Toni Braxton. ”How can we be lovers?" med Michael Bolton.

Det där är endast ett litet urval av alla brakhits som Diane Warren har skrivit under åren.

Sedan genombrottet med Laura Branigan-singeln ”Solitaire” 1983 har hon levererat otaliga mängder låtar till väldigt många av popmusikens allra mest framgångsrika namn. Whitney Houston, Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, TLC, Aaliyah, Agnetha Fältskog, Elton John, Cher, Tina Turner, Bryan Adams, Barbra Streisand, Aretha Franklin, Roy Orbison, Rod Stewart, Kiss, Ricky Martin, Meat Loaf, Celine Dion, Mariah Carey, Lady Gaga och Westlife är bara några av dem.

Den 63-åriga popfabrikanten från Los Angeles har vunnit Grammys, Emmys och Golden Globes och så sent som i söndags var hon för elfte gången nominerad till en Oscar, för låten ”I’m standing with you” från filmen ”Breakthrough”.

Då Max Martin redan har fått Polarpriset känns det givetvis mer än helt i sin ordning att även hans främsta kvinnliga konkurrent till den internationella hitpoptronen föräras utmärkelsen. Det är som bekant förhållandevis få kvinnor som har fått priset över huvud taget.

Stikkan Anderson var som bekant inte bara legendarisk Abba-manager utan även framgångsrik schlagerkompositör, och när han instiftade sitt pris var ett uttalat syfte att det både skulle uppmärksamma det smala och det kommersiellt framgångsrika.

Och få kan mäta sig med Diane Warren när det kommer till förmågan att skriva kraftfulla kärleksballader för den riktigt breda publiken. Att lyckas förpacka allmängiltiga mänskliga känslor i enkla ord, direkta melodier och slagkraftiga refränger med så mycket subtil finess att man står ut med att höra dem även tjugo år senare är givetvis en både svår och respektabel konst.

Möjligen gör Warren inte den sortens konst som river ned, ritar om och styr musiken och populärkulturen i en ny riktning men en Diane Warren-låt är alltid skriven med omsorg. Den känns aldrig spekulativ och har alltid stil och klass i all sin hitambition.

Så utifrån vad Polar Music Prize verkar vilja vara känns Diane Warren som en högst värdig mottagare. Och utifrån vad denne ultralekman på opera kan bedöma framstår även Anna Netrebko som ett rimligt val, inte minst då hon har haft stora framgångar med att popularisera sin genre.

Men frågetecknen kring priset kvarstår. När både kompromisslösa banbrytare och kommersiellt framgångsrika förvaltare ska kunna premieras blir urvalskriteriet så brett att det känns svårt att ha särskilt mycket synpunkter på något val.

Med en lite mer konsekvent linje hade priset kanske haft lättare att etablera sig i världen som det Nobelpris för musik som Stikkan ville att det skulle vara men som det efter efter 29 år fortfarande inte riktigt är.

Och så är det ju det här med eventuell turordning. På samma sätt som det gick att fundera på varför Metallica fick priset när Black Sabbath ännu inte har fått det går det möjligen att tycka att någon som till exempel Carole King, som tillsammans med sin partner Gerry Goffin var med och skapade hela det moderna poplåtskrivandet under Brill Building-eran på 50- och 60-talen, borde ha stått före Diane Warren i kön.

Den sortens diskussioner förs emellertid varje år. Det är som det är, och handlar förmodligen – som vi också brukar spekulera om varje år – inte minst om vilka som de facto kan tänka sig att komma och hämta priset.

Diane Warren, som aldrig har varit i Sverige, verkar hur som helst peppad. Att Polarpriset i valet av henne hjälper till att sätta välbehövlig spotlight på låtskrivarskrået känns som den främsta poängen med årets utmärkelse.



Håkan Steen

