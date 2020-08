Billie Eilish låter lyckligare än någonsin

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 31 juli 2020 kl. 14.17

Uppdaterad: 31 juli 2020 kl. 14.37

Foto: Matt Sayles/TT Billie Eilish på Grammy Awards i januari i år.

SINGEL Billie Eilish har jobbat på ny musik under tiden i karantän. Första resultatet är det överlägset mest hoppfulla hon har gjort.

Billie Eilish

My future

Darkroom/Interscope/Universal



POP Billie Eilish har vänt upp och ner på mainstreampopen med sin svartsynthet.

På sitt storsäljande debutalbum sjöng hon om sina mörkaste mardrömmar och skapade ett ikoniskt soundtrack för en missanpassad generation som förlorat allt framtidshopp.

Så när 18-åringen avslöjade en ny singel förra veckan var det enkelt att förvänta sig något dystopiskt om hur vi alla är på väg mot jordens undergång. Typ.

Men coronapandemin har fått artisterna att visa upp nya sidor av sig själva. Eilish går kanske inte lika långt som Taylor Swifts byte från välproducerad pop till avskalad folk, men ”My future” är en ändå en överraskning.

Framför allt har hon aldrig låtit lika hoppfull.

Singeln följer i stort sett samma uppbyggnad som ”No time to die”, hennes ledmotiv till den kommande James Bond-filmen, och går från stillsamt till mer storslaget.

Men här får Eilish utrymme att utforska nya genrer och vägar.

Hon börjar i ett bekant mörker och hennes karaktäristiskt harmoniska sång är nästan det enda som hörs. Men halvvägs in kastar hon in ett beat och får musiken att kännas lika dansant som euforisk.

”My future”, som i vanlig ordning producerats av brorsan Finneas, kom till i karantän efter mycket självreflektion från popstjärnans sida. När hon till slut började skriva kände hon sig oväntat optimistisk inför framtiden.

”I’m in love with my future, can’t wait to meet her”, sjunger hon över en funkig basslinga och låter ovanligt jazzig. ”I’m in love, but not with anybody else/Just want to get to know myself”.

Det är ett vackert kärleksbrev till Eilish själv men också en hoppfull hyllning till livet när vi behöver det som mest.



