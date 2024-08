En livsviktig skiva som stärker själen

expand-left helskärm Tre av de sammanlagt sexton akterna som medverkar på samlingsskivan ”In the loving memory of you”: Skitsystem, Grand Cadaver och Fabian Brusk Jahn.

KRÖNIKA Årets viktigaste skiva är här.

Samlingsalbumet ”In the loving memory of you”, som riktar strålkastarljuset mot psykisk ohälsa och självmord, är ett fint initiativ som dessutom innehåller en fantastisk samling låtar.



Varje dag dör fyra personer i suicid i Sverige.

En av de vanligaste myterna om psykisk ohälsa är att det är farligt att prata om självmord. Att det på något sätt skulle höja risken för den med självmordstankar. Suicidforskning visar att så inte är fallet. Tvärtom sprider det medvetenhet och kunskap, vilket på sikt förebygger självmord.

Punk- och metalscenen har alltid varit föredömen när det gäller att rikta strålkastarljuset mot det som skaver eller gör ont. Inte för att strö salt i öppna sår, utan för att bearbeta sorgen och smärtan som livet ibland slänger i ens väg.

För Roger Andersson, som har en historik av missbruk och ett självmordsförsök i bagaget, blev arbetet med skivbolaget Suicide Records ett sätt att både bejaka och lyfta musikens läkande krafter.

De senaste två åren har tre personer i Rogers närhet begått självmord. Sorgen blev startskottet för samlingsskivan ”In the loving memory of you” där sexton punk- och metalakter (mestadels svenska) bidrar med varsin nyskriven låt.

Skivan är inte bara ett fint initiativ utan innehåller en fantastisk samling välskrivna och välproducerade låtar som på olika sätt lyfter psykisk ohälsa och det mångbottnade mörkret som bor inom oss.

”Du bär ingen skuld”, vrålar Fredrik Wallenberg i kittlande kylslagna ”Evig vinter”, de svenska punkpionjärerna Skitsystems första låt på 18 år och en av höjdpunkterna på skivan.

Singer-songwritern Fabian Brusk Jahn skapar drabbande folkrock i “Perciption of the past”, en låt om elbehandling (en metod som ibland används för att bota depression) och minnesförlust (en vanlig biverkning av metoden). Låtens avskalade arrangemang får nakna textrader som ”Oblivion is here to save your life” att landa ännu hårdare.

M:40:s skoningslösa crustpunk (”Tyngdlös”), Novaruptas dramatiskt dunkla sludge (”Mosaic”), Downfall of Gaias svärtade post-black metal (“Concrete cemeteries”) och Grand Cadavers känsloladdade dödsmetall (”Long lost light”) är ytterligare några höjdpunkter.

”In the loving memory of you” släpps 10 september. Samma dag anordnar Suicide Records en välgörenhetsspelning på Monument i Göteborg. Allt överskott av skiv- och biljettförsäljning går till Suicide Zero, en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige.

Jag blir djupt rörd av både engagemanget och musiken.

4 x tips: polerad metal och pampig punk

expand-left helskärm Norska Leprous har i över tjugo år bemästrat polerad progressiv metal.

Progressiv metal polerad till perfektion

Efter en svacka i min personliga relation till norska Leprous känner jag mig nykär. Anledningen är det dagsfärska albumet ”Melodies of atonement”, en stilsäker och snygg studie i progressiv metal där varje sekund är polerad till perfektion. Det går dessutom att skriva en doktorsavhandling om sångaren Einar Solbergs röstomgång, styrka och närvaro. Jag nöjer mig med att konstatera: wow.

expand-left helskärm Nybildade punkbandet Bödel gör redan stort väsen av sig. Med all rätt.

En dundrande debut-ep

Man behöver inte alltid återuppfinna hjulet – ibland räcker det med en finjustering. Punkbandet Bödel, med medlemmar från band som The Crown, Antabus och Pastoratet, gör just det. På debut-ep:n ”Välkommen till avrättningen” samlas rasande ärlig och ettrig punk och hardcore om traditionella ämnen som utsatthet, orättvisor och folkmord. Vid mikrofonen: 18-åriga Leya Rasmussen, som låter som om hon plågas i skärselden. Det är förstås en komplimang.

expand-left helskärm Brittiska trion Kurokuma är en storslagen sludge-skatt.

Blandar stilar med bravur

Band som blandar stilar, genrer och världar har en speciell plats i mitt hjärta. Kurokuma har ena benet i sludge och det andra i rytmer och teman från Latinamerika och Mellanöstern. Britterna fick mig på fall 2022 med debutskivan ”Born of obsidian” och uppföljaren ”Of amber and sand” gör mig minst lika knäsvag. På skivan reser trion genom tid och rum, med nedslag i förhistoriska vattenur och livet i forntida Egypten. Jag faller handlöst och hårt – och lär mig en hel del längs vägen.

expand-left helskärm Vokonis, som på senare år gått från trio till kvartett, är aktuella med det dynamiska albumet ”Transitions”.

Slagkraftig singel om förändring

Vokonis går i bland andra Opeths, Mastodons och Baroness fotspår. I oktober släpper den svenska kvartetten albumet ”Transitions” där gitarristen, sångaren och låtskrivaren Simona Ohlsson delar sina upplevelser av att hitta sig själv som transkvinna. Singeln ”Pink fang” är en modig och medryckande låt om förändring. Urladdningen halvvägs in i låten är utsökt.



