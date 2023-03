David Ritschard: Det känns otroligt läskigt att det ska visas på SVT

Countryestradören om hyllningarna, hatet och kollapsen i ”Jills veranda” i Alabama

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm David Ritschard brakade ihop när han åkte till Nashville för att vara med i ”Jills veranda” och få förverkliga en dröm.

Det som skulle ha blivit en drömresa för David Ritschard slutade i kollaps.

Efter ett hektiskt år av albumsläpp, turné, giftermål, nytt skivkontrakt, inspelning och mer turné sa hans kropp slutligen stopp. Olyckligt nog hände det i en legendarisk inspelningsstudio i Alabama och rakt framför SVT:s kameror.

På onsdag visas hela dramat i ”Jills veranda”.

– Det känns otroligt läskigt, säger den omhuldade sångaren.

”Hur är läget?” är de första orden jag yppar, som man gör, när jag stiger in i den hyrestrea i Björkhagen söder om Stockholm som David Ritschard delar med sin fru Agnes ”Nalle” Odén.

– Den frågan gillar jag inte, svarar countryestradören.

Han har mått bättre.

Redan runt släppet av genombrottsalbumet ”Blåbärskungen” hösten 2021 pratade David i intervjuer om att han kände sig sliten, och efter det accelererade allt flera snäpp till.

Jublande recensioner, allt större och inte sällan utsålda konserter. Förra våren tog han steget och sa upp sig från jobbet på Systembolaget, skrev på för ett stort skivbolag och passade dessutom på att gifta sig. Sommaren ägnades åt Kalas-turnén. I höstas blev det äntligen dags att åka till Nashville för den pandemiuppskjutna inspelningen av ”Jills veranda” som Ritschard hade sett fram emot i över ett år.

helskärm David Ritschard i ”Jills veranda”.

”Kände varningsklockor”

Dels för chansen att presentera sig för en bredare publik på bästa sändningstid men framför allt för att få komma till själva urkällan för den bluegrass och honkytonk-country som legat honom närmast hjärtat sedan tonåren och mer än något annat format hans egen musik.

Men på planet till USA förstod han att kroppen gick på reservtanken.

– Jag kände varningsklockor redan i våras. Och min närmaste cirkel sa det också, ”du, ta det lite lugnt nu”. Fast jag har aldrig känt att jag har rätt att ta det lugnt.

David erkänner dock att han var orolig innan han och Nalle landade i Nashville.

Jag gasade väl kanske lite mycket. Och underskattade hur mycket energi jag hade i mig.

– Men jag gick in för det, garden upp. För mig är det att sätta på kranen eller skruva av den, väldigt svårt att navigera däremellan. Så antingen går man in för att fixa det eller så drar man något gammalt över sig.

Vi sitter i vardagsrummet, eller salongen som David säger. Stringhyllor på väggarna med böcker, allt ifrån ”Joe Hills sånger” och Sara Lidman till Keith Richards självbiografi och Hammarbys jubileumsbok. Ett svartvitt foto av countrylegenderna George Jones och Tammy Wynette intar hedersplatsen på ena väggen, ett porträtt av Karl Marx på den andra. Jag blir serverad mazarin med kaffe i en Degerfors IF-mugg (”men säg det inte till någon”). I rummet intill sitter Nalle och sköter sitt jobb som läkarsekreterare från hemmakontoret.

helskärm ”Jag tycker normalt sett inte om överraskningar. Men det här var ändå så stort, det går knappt att sätta ord på”, säger David Ritschard om att få träffa countrylegenden George Jones dotter Georgette Jones.

– Jag tror att man ser det när vi kliver av planet i Nashville att jag vill väldigt mycket. Och jag är på tårna.

David blev inte mindre på tårna när han fick veta att han dagen därpå skulle få åka till soul- och countrylegendariska Muscle Shoals i Alabama, träffa George Jones dotter Georgette och spela in en låt med henne.

– Jag tycker normalt sett inte om överraskningar. Men det här var ändå så stort, det går knappt att sätta ord på. Så jag gasade väl kanske lite mycket. Och underskattade hur mycket energi jag hade i mig.

Minns inte vad som hände

– Jag har tydliga minnen av resan till Alabama och hur mycket jag laddade och såg fram emot att få sjunga med Georgette. Det var några timmars resa och sedan några timmars samtal. Sedan kände jag att jag började zona ut, och blev rädd. Och den rädslan kan ju bli en spiral som gör en ännu mer nojig och i sämre skick. Så jag gick på toa och satt där och försökte fokusera. Och ångesten kom och jag blev bara tröttare och tröttare av själva situationen. Och rädslan för situationen. För det är så mycket investerat i den.

Sedan säger han att det blev svart, att han inte minns vad som hände.

– Det var otäckt. Och det har varken hänt förr eller senare. Det är en ny erfarenhet. Lite olyckligt för min del att det sker inför statstelevisionens kameror. Men det går inte att göra ogjort.

helskärm David Ritschard i ”Jills veranda”.

Inspelningen fick avbrytas. Istället för att sjunga duett med sin största idols dotter tvingades David åka till närmaste sjukhus, bli undersökt och beordras vila några dagar innan han var tillräckligt stark för att flyga hem till Sverige.

– Jag minns, fragmentariskt, att jag har Georgette i ansiktet när vaknar jag till. ”Vad fan, här är George och Tammys dotter i mitt ansikte. Med en blodtrycksapparat.”

Det visade sig att Georgette Jones även är utbildad sjuksyster.

– Gudskelov. Inshallah. Planeterna liksom stod i rad. Och buade. Åt Blåbärskungen. Där har du en ingress (skratt).

helskärm ”Jag har plogat på i tio år med det här. Och fått lov att skrika för att höras, för att ens finnas”, säger David Ritschard om sin musikkarriär.

Nästa minne är från sjukhuset.

– Provocerande nog sa vitrockarna att mina värden såg okej ut, att jag var utmattad och uttorkad. Då försökte jag skutta upp som en liten Fritiof-farbror och sa ”nu ska vi tillbaka till studion”. Men de sa nej, nej, nej. Då rasade min värld, för jag har bara ställt in en spelning på 15 år. Den gången hade jag grov halsfluss.

”Måste lura mig själv”

Hur mådde du när du kom hem?

– Det minns jag inte. Men jag tror att jag låg och grät. Stämmer det, Agnes?

– Ja. Mycket gråt och ångestattacker som avlöste varandra. Vi åkte till Varberg direkt efteråt, för att komma bort från stan.

Hur känns det att det ska visas?

– Otroligt läskigt. Speciellt som jag rider in där som en stöddig svensk cowboy från Huddinge och vill så mycket. Men det är av ren självbevarelsedrift. Jag måste lura mig själv att jag är stark.

Du sa att du aldrig känt att du har rätt att ta det lugnt. Vad beror det på?

– Jag vet inte. Jag är inte utbildad i ämnet. Men jag har plogat på i tio år med det här. Och fått lov att skrika för att höras, för att ens finnas. Och alltid gjort det. Jag har gjort upp till hundra spelningar, per år, sedan jag var liten. Och också haft vanliga jobb. Jag har alltid fått restskatt och alltid haft precis så jag klarar mig. Alltså levt jäms med rumpan på riktigt. Lånat pengar av lillebror, som jag sjunger i visan. Jag vet inget annat.

– Min stolthet ligger i att prestera. Och det här är inget jag säger till all you kids out there, för det är destruktivt också. Så det gör det till ett stort trauma för mig, att svika mig själv och andra när det gäller.

Bara några veckor senare åkte du ut på Sverigeturné, där du berättade från scenen att du hade brakat ihop i Alabama. Var det aldrig aktuellt att ställa in konserterna?

– Jo. Jag tror varenda läkare hade avrått mig. Men då var det den här situationen med kamraterna i bandet som hade tagit tjänstledigt. Och att ställa in hade blivit ett nytt Nashville för mig, mentalt.

helskärm David och frun Agnes ”Nalle” Odén hemma i lägenheten i Björkhagen, söder om Stockholm.

Sitter djupt i folksjälen

Men efter turnén har du tagit det lugnt?

– Nej, jag håller på att göra klart en ny skiva. Vi går in i Atlantis-studion om ett par veckor.

Ska det bli ett album då?

– Ja, men kanske inkorporerar vi ”Rockbotten”-ep:n och lägger till fem-sex låtar. Jag skrev en låt härom dagen, vill du höra?

Varvid de senaste årens mest begåvade nya sångare och låtskrivare plockar fram gitarren och premiärspelar den Cornelis Vreeswijk-minnande och tämligen betagande balladen ”Fönster”, om alkohol och sviktande självkänsla.

När fotograf Magnus Wennman dyker upp en liten stund senare och ber honom posera med gitarren stämmer han spontant upp i en smäktande version av Evert Taubes ”Min älskling du är som en ros”.

Sådan är David Ritschard. På flera sätt en både egen och udda fågel på den svenska musikscenen. Född 1989 men i hela sin hållning och uppenbarelse som beamad från det gamla folkhems-Sverige på 60- och 70-talen, när Hasse & Tage stod för underhållningen och både Cornelis och Alf Robertson kunde höras på ”Svensktoppen”. Samtidigt dyker frasen ”en googling bort ifrån antabus” upp helt naturligt i den nya låten. Vad Ritschards popularitet förmodligen delvis handlar om, förutom att han är en sällsynt karismatisk estradör, är att han på ett självklart och otvunget sätt uppdaterar en lite bortglömd tradition som sitter djupt i folksjälen.

David spelar upp ytterligare två nya låtar från Whats App-appen på sin telefon. En går under det fantastiska arbetsnamnet ”Duplantis blues”. Den andra är en ännu namnlös låt till hans i somras bortgångna farmor, lite oväntat skriven ihop med popduon Junior Brielle.

”Farmor har varit viktig”

– Farmor har varit en väldigt viktig person. Hon var den mest musikaliska i släkten. Det var hon som tidigt lärde mig gamla skillingtryck och kampsånger. Och det gav mig ett intresse för svenska viskonsten.

Vart känner du att du är på väg musikaliskt? ”Nya Slussen” i fjol drog en del åt gospel, med drag av gamla ”Pärleporten”.

– Det är inte så att jag har försökt göra någon pastisch. Snarare att jag har slipat ner någonting som jag har haft i bluegrassmjölken under hela mitt vuxna liv (skratt). Och lagt in lite Waylon, lite twang för att göra det lättare att ta till sig. När Alf Robertson hade sina glansdagar fanns det en mer vital publik för den typen av country. Jag har stor respekt för Alf men jag känner inte att jag förvaltar en tradition på det sättet.

helskärm Förra våren gifte sig Agnes och David. ”Agnes och jag har stått sida vid sida på alla plan i över ett decennium. Hon har varit min klippa att hålla fast vid. Och det finns ingen som spelar fiol som hon.”

Jill Johnson sa om mötet med dig att det var du som fick henne att förstå poängen med country på svenska. Vilket förvånade mig lite, för med till exempel Alf Robertson är ju svenskan en så stor del av hela grejen. Det händer verkligen någonting när ord som Finlandsbåten och Karelen dyker upp i en countrylåt.

– Ja, och att han har sin egen röst. Man tror på vad han än säger. Som med George Jones, Johnny Paycheck och Merle Haggard. Björn Afzelius hade delar av karriären som låter dansband, men han har ändå sin egen röst. Man lyssnar på orden. Det tycker jag är country. Och att orden inte skriver en på näsan utan att folk får ett visst utrymme att göra låten till sin. Det var kanske därför som jag föll för den. Och fortfarande är kvar i den, i alla fall med ett ben.

Under samtalet visar det sig att även Ritschards nyvunna kändisskap, och motreaktionerna som alltid kommer, förmodligen kan ha med hans genomklappning att göra.

När jag står på scen verkar jag så jävla självsäker. Fast jag är fattig, ful, försupen och flintskallig.

– Det var typ roligt i två månader att vara känd. Men jag har också varit exponerad som en apa i hela mitt liv. När man jobbade i kassan. Sex år i Willys Skärholmen. Ett år fruktmästare på Konsum i Kärrtorp. Ett år postmästare på Ica i Skarpnäck. Sju år på Systemet i korsningen Renstiernas-Folkungagatan. Och sedan att vara en karaktär på Harvest (Home, krog på Södermalm). Och något slags Bajen-profil. Och så en skenande musikkarriär på bara två år. Det där tvinnar sig, och multipliceras.

”Vill mig illa”

– Och jag har förstått att jag kan reta personer, jag har redan fått smaka en hel del på det. Det finns folk, speciellt män, som vill mig illa. Män som är sex-sju år yngre som hatar mig.

Har du någon aning om varför?

– Nej, men jag förstår dem. För de förstår inte mig. De känner sig hotade.

Är det för att de uppfattar dig som mjuk och känslig då?

– Ja, och kanske samtidigt att när jag står på scen verkar jag så jävla självsäker. Fast jag är fattig, ful, försupen och flintskallig. Det kan nog vara provocerande (skratt). Och om man då, när man ser mig falla på det här sättet, vill sparka på mig när jag ligger, varsågoda. Men det säger mer om er.

Du har också blivit väldigt hyllad.

– Jo, men det är som min kompis Balsam sa: Nu har du lyfts upp, snart kommer knivarna. Och så blir det. Upp med lerduvan, pang pang. Det är inget nytt.

Är du en sådan som tenderar att se sånt innan det har hänt?

– Ja, tyvärr. Jag hatar att min taskiga magkänsla nästan alltid stämmer. Nio gånger av tio. Samtidigt: jag vill bara ge Sverige underhållning. Och det är det som har drivit mig. Jag har aldrig velat göra mig själv till en offerkofta. Om man lyssnar på låtarna och texterna så visst, då kan man göra den tolkningen, men då är det för att bjussa på det och att någon ska kunna känna igen sig. Men de som har sett mig live, de vet att jag ger allt av mig själv.



Fyra bilder ur karriären

helskärm

Spinning Jennies vid Sockenplan 2014

”Här är vi verkligen på tårna. Det tycker jag att man ser på bilden också. Vi var ute en hel dag inför vårt skivsläpp på ett slags gerillaturné, gjorde spontana spelningar längs gröna linjen. Här på Sockenplan spelade vi på torget och sedan inne i färgaffären.”

helskärm

Med Klara Söderberg på Countryklubben i Stockholm 2020

”Det var en viktig kväll för mig, strax innan vad de kallar för något slags genombrott. Jag kände mig lite uppvärderad av att få vara med. Vi körde ’Milwaukee, here I come’ i George och Tammys version och ’Hon steg på Finlandsbåten’ av Affe (Robertson). Klara är helt otrolig som sångerska. När hon körar i bakgrunden låter hon som tre personer.”

helskärm

Med Magnus Carlson i samband med släppet av Hammarby-låten "Vi ses snart igen” 2020

”Jag hade gjort någon slags striptease på restaurang Harvest Home där jag flexade chipstuttarna med Hammarby-tatueringen och den bilden hamnade på Facebook. Nästa morgon ringde Magnus och frågade om vi inte skulle skriva en sång ihop, han har också det gamla klubbmärket tatuerat. Det blev stort genomslag för låten, den är liksom min stora hit. Men helt non-profit, alla pengar går till klubben.”

helskärm

Pressbild för höstturnén 2022 med Nalle och körsångerskan Amanda Forsman Östberg

”Fotografen Johan Rönnow har jag jobbat mycket med. Det blir alltid mycket färg i hans bilder, och en hel del hud. Vi var på väg till Hotell Dialog i Kungens Kurva där vi skulle ha en kvalitetskväll, vilket jag tycker syns (skratt). Det är enda gången som jag har åkt limousin.”