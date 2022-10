PG Roxette lyser som starkast i balladerna

ALBUM Per Gessle fortsätter att förvalta Roxettes musik med samma dansanta melodier och discopulserande synthar som fansen alltid älskade.

Men på ”Pop-up dynamo” är det balladerna som lyser starkast.



PG Roxette

Pop-up dynamo!

Elevator Entertainment/Warner

POP Någonstans runt albumet ”Tourism” 1992 var det som om Roxette kände att det inte fanns någonting kvar att bevisa. De fortsatte med samma dansanta melodier och smäktande ballader som fansen älskade, utan att känna pressen av att förnya sig.

Det tog dem långt, man behöver trots allt sällan ändra på ett redan vinnande koncept.

PG Roxette existerar i samma anda. Det är samma discopulserande synthar som präglar musiken, inte minst i inledande ”Walking on air”.

Det var också den låten som blev början på PG Roxette och gjorde Per Gessle sugen på att fortsätta förvalta bandets musik, i ett sound som blandade nutid med gamla album som ”Joyride” och ”Look sharp”.

Och han lyckas helt okej. Av albumets mer energiska låtar imponerar debutsingeln ”The loneliest girl in the world” fortfarande mest. I övrigt har låtarna en tendens att låta tillgjorda när de drar upp tempot.

På ”Pop-up dynamo” lyser balladerna solklart starkast. Här finns en fin dynamik mellan Per Gessle och sångerskorna Helena Josefsson och Dea Norberg. Gessle sjunger verserna och de möter honom i refrängen, samma sorts samspel som Gessle ofta hade med Marie Fredriksson.

Per Gessle har från början varit tydlig med att Marie Fredrikssons röst aldrig kan ersättas. På så vis gör han klokt i att aldrig köra på storslagna powerballader, de var ju trots allt hennes specialitet.

PG Roxette får i stället musiken att kännas som en hyllning, det är nästan som att vissa partier fortfarande är skrivna för Fredriksson. Lyssna bara på refrängen i ”Watch me come undone” eller albumets höjdpunkt ”You hurt the one you love the most”, som beskrivs som en ny ”Listen to your heart”.

– När Helenas och Deas stämmor blandas skapar de nästan en tredje röst, säger Per Gessle i pressreleasen till albumet.

Och det ligger någonting i det.

För i de mest sorgfyllda stunderna berör PG Roxette oerhört, samtidigt som Marie Fredrikssons stämma nästan ekar i bakgrunden.



