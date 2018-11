Rosanne Cash fokuserar på hoppet

BÄSTA SPÅR: ”Everyone but me”. Enastående pianoballad. Cash minns sina föräldrar och alla uppofringar hon tvingats göra: ”And I pleased everyone/I mean, everyone but me”.

VISSTE DU ATT... låtarna ”The only thing worth fighting for” och ”My least favorite life” hördes för första gången i tv-serien ”True detective”, då med Lera Lynn.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Senaste albumen ”The list” och ”The river & the thread”, Lera Lynns ”Resistor” och Elvis Costellos ”Look now”.