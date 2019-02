Göransson vann tre Grammys: ”Wow, häftigt!”

Grammygalan delar ut vinnare i 84 kategorier, från bästa låt till bästa improviserade jazz solo.

Några av nattens vinnare:

Årets skiva (priset går till artisten och producenterna och kan gälla antingen en singel eller ett album): Childish Gambino "This is America".

Årets album: Kacey Musgraves "Golden hour",

Årets låt: Ludwig Göransson, Donald Glover och Jeffery Lamar Williams för Childish Gambinos "This is America".

Årets musikvideo: Childish Gambinos "This is America".

Årets rap- och sångframträdande: Childish Gambino "This is America".

Årets rap-låt: Drake "God's plan".

Årets r'n'b-låt: Ella Mai "Boo'd up".

Årets producent, icke-klassisk musik: Pharrell Williams (för fem olika skivor)

Årets rocklåt: St Vincent "Masseduction".

Årets popframträdande, duo eller grupp: Lady Gaga och Bradley Cooper "Shallow".

Årets popframträdande, soloartist: Lady Gaga "Joanne (Where do you think you're goin?)".

Årets popalbum, vokalt: Ariana Grande "Sweetener".

Årets dans/electronicaalbum: Kustice "Woman worldwide".

Årets reggaealbum: Sting och Shaggy "44/876".

Årets talskiva: Jimmy Carter "Faith – a journey for all".

Årets musik från ett visuellt medium: Ludwig Göransson "Black panther".

Årets låt från ett visuellt medium: Lady Gaga och Bradley Cooper "Shallow".

Årets nya artist: Dua Lipa.