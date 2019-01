Gyllene Tider + FÖLJ

Gyllene Tider lägger ner – ger sig ut på avskedsturné

Turnéschemat – hit kommer Gessle och gänget

avAndreas Hansson , Cornelis Rikken

MUSIK 31 januari 2019 10:17

Gyllene Tider tackar för sig.

Det ikoniska popbandet ger sig ut på avskedsturné i sommar.

”Jag böjer min nacke och ler. Tack alla”, säger Per Gessle i ett pressmeddelande.

Gyllene Tider säger hej då med en sista skiva och tillhörande avskedsturné. I sommar besöker de totalt 17 städer runt om i Sverige och premiären sker på hemmaplan i Halmstad den 4 juli.

– 40 år är en lång tid och det är helt fantastiskt att både vi som band och vår musik har lyckats beröra flera generationer av skandinaver. Jag är lyckligt lottad över att ha fått spela med Sveriges bästa popband. Anders, Mickes, Görans och MP:s kunnande har gett mig oändliga möjligheter att få skriva powerpop precis på det sätt som jag längtade efter som tonåring, säger Per Gessle i pressmeddelandet.

Spelas in i Frankrike

Den sista och sjunde skivan förväntas komma i vår. Skivan, som spelas in i Frankrike, blir deras sjunde i ordningen.

– Det är första gången vi åker utomlands och spelar in, så det ska bli otroligt kul. Per har spelat in ganska enkla demos för att lämna alla dörrar öppna för bandet att arrangera låtarna tillsammans, säger Mats ”MP” Persson i pressmeddelandet.

Genombrottet kom 1979. Med stora hits som ”När vi två blir en”, ”Sommartider”, ”Ljudet av ett annat hjärta”, ”Flickorna på TV2” och ”Gå & Fiska!” har bandet skrivit in sig i den svenska folksjälen.

”Vemodigt”

– Jag tror att det är ett perfekt tillfälle att sätta punkt nu. Alla i bandet är fortfarande aktiva musiker och är på många sätt bättre än någonsin. Allt det kan vi ta med i den nya skivan och sommarturnén – och tacka för oss med flaggan fortfarande i topp, säger Anders Herrlin i pressmeddelandet.

Men det är inte utan sorg i hjärtat bandet fattat beslutet.

– Det kommer säkert att kännas lite vemodigt att åka ut på Gyllene Tiders sista turné, men allt har ett slut. Det är bara så svårt att fatta att det har gått 40 år sedan allt drog igång. Men jag har min Farfisaorgel nära till hands i musikrummet, så jag känner mig redo, säger Göran Fritzon.

Nöjesbladet söker medlemmarna i Gyllene Tider.

✓ Texten uppdateras.

Gyllene Tiders turnéplan:

4 juli Halmstad, Brottet

6 juli Malmö, Mölleplatsen

10 juli Helsingborg, Sofiero Slott

12 juli Skövde, Boulognerskogen

13 juli Linköping, Stångebrofältet

15 juli Uppsala, Botaniska Trädgården

17 juli Lysekil, Pinneviken

19 juli Ronneby, Brunnsparken

20 juli Kalmar, Fredriksskans

24 juli Piteå, Pite Havsbad

26 juli Rättvik, Dalhalla

27 juli Stockholm, Sjöhistoriska

31 juli Eskilstuna, Sundbyholms Slott

2 augusti Karlstad, Mariebergsskogen

3 augusti Göteborg, Slottsskogsvallen

8 augusti Trondheim (NO), Sverresborg Museum

9 augusti Fredrikstad (NO), Dampskipsbrygga

