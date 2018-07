Skivrecensioner + FÖLJ

Spirituell storm av soul och protestjazz

Foto: Playground Kamasi Washington är en av de främsta anledningarna till att unga hipsters lyssnar på jazz.

MUSIK 20 juli 2018 08:40

ALBUM Saxofonisten Kamasi Washington har blivit hiphopgenerationens största jazzstjärna. Skivan ”Heaven and earth” är en massiv flodvåg av musik som får det mesta att blekna.

Kamasi Washington

Heaven and earth

Young Turks/Playground



JAZZ Kamasi Washington är ett av dragnamnen på festivalen Way Out West i Göteborg i år.

På papperet ser den meningen befängd ut.

Att en jazzartist över huvud taget känns aktuell och intressant för unga hipsters 2018 är något som dagens algoritmer inte kunde förutspå.

Men tack vare samarbeten med bland andra Kendrick Lamar har kompositören och saxofonisten från Los Angeles blivit hiphopgenerationens största jazzstjärna.

För tre år sedan släppte Kamasi Washington sitt genombrott, den massiva ”The epic”. Albumet lågt högt upp på årsbästalistor som vanligtvis ger blanka fan i jazz.

”The epic” levde upp till sin titel. Det är ett episkt verk på drygt tre timmar. Uppföljaren ”Heaven and earth” är lika voluminös. Vinylutgåvan innehåller fyra skivor plus en hemlig bonusplatta, ”The choice”. Man måste sprätta upp konvolutet för att hitta den senare.

Kamasi Washingtons största styrka är inte som solist. Jazzscenen består av betydligt mer innovativa och tekniskt fulländade sökare. Men om man nödvändigtvis måste jämföra honom med legendariska mästare som John Coltrane eller Yusuf Lateef missar man lite av poängen.

Det är som bandledare och arrangör Washington imponerar. För varje ny skiva bygger han en ny och egen version av afrocentrisk jazz utifrån ritningarna som Sun Ra Arkestra lämnade efter sig. Musiken är aldrig inåtvänd eller navelskådande utan lägger all sin själ och hela sitt hjärta på att bjuda in och kommunicera med lyssnaren.

”Heaven and earth” är en flodvåg av musik. En varm, gränslös och spirituell storm av funk, filmiska stråkar, gospelkörer och blaxploitationsoul. Omfattningen och alla vulkaniska crescendon får det mesta där ute att blekna.

Det går att se Kamasi Washington som en reaktion mot samtidens mest utstuderade och sönderkalkylerade popformler. Han är ett tecken på att publiken börjar leta efter mer oväntade uttryck och krävande låtstrukturer.

Och ”Heaven and earth” är i allra högsta grad en produkt av sin tid. Albumet är en del av den nya medborgarrättsrörelsen i USA som växer sig allt starkare under Donald Trumps regim. En aktivism som envist och okuvligt måste fortsätta kämpa för att svarta liv betyder något.

”Heaven and earth” inleds med en låt som Kamasi har döpt efter kung fu-filmen ”Fists of fury” med Bruce Lee. Budskapet i texten som sångarna Patrice Quinn och Dwight Trible mässar och återkommer till går inte att missförstå:

”Our time as victims is over/We will no longer ask for justice/Instead, we will take our retribution.”



20 juli 2018 08:40