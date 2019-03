Skivrecensioner + FÖLJ

Veckans singlar: La la Laleh-land och en psykedelisk supertrio

avPer Magnusson

MUSIK 15 mars 2019 13:46

SINGLAR En psykedelisk powertrio, hiphop i fiskarhatt och det bästa som hänt r’n’b på länge.

Och så skickar Laleh ett vässat vykort från L.A.



+++

Laleh

Knock knock

Lost Army/Warner

POP När Laleh sjunger på svenska – som i senaste singeln ”Tack förlåt” – har hon innerligt naiva Ted Gärdestad-kvalitéer.

Den folkkära artisten bor numera i Los Angeles där hon lever ett parallellt, framgångsrikt låtskrivarlife. En karriär som kanske börjar spilla över på hennes egen musik.

Nya singeln ”Knock knock” är nutida musik med precis lagom avvägda trapbeats och perfekt knasiga syntar. En vässad låtskrivarpop som låter som att den lyssnat väldigt mycket på Tove Styrkes senaste album.

”Knock knock” knackar troligen redan på radiokanalernas översta spellistor, men jag kan sakna den egensinniga Laleh, hon som bara är sig själv, hon som slåss mot Goliat. Hon swishar förbi som hastigast i det fina breaket:

”It’s easy to forget that the world is ours/And not just the men in suits’ and their wrestling shoes”.

Laleh släpper album med än så länge hemlig titel 7 juni. Om det är på svenska, engelska eller både och är fortfarande höljt i dunkel.



++

LSD

No new friends

Columbia/Sony

POP Popstjärnan och låtskrivaren Sia, producenten Diplo och brittiska artisten Labrinth har startat en psykedelisk supertrio. De har redan en rad singlar bakom sig – ”Genius”, ”Thunderclouds” och ”Mountains”, till exempel.

När trion först träffades insåg de att de hade mer än miljarder streams gemensamt; även en förkärlek för tokiga utstyrslar och ”Sgt. Pepper’s”-animationer. Historien förtäljer inte huruvida LSD tar samma preparat som förebilderna i The Beatles. Min gissning – efter att ha hört senaste singeln – är att de äter proteinbars, eller på sin höjd dricker champagne, som Sia sjunger om i den klistriga refrängen.

”No new friends” är superkommersiell listpop. Inte mer, inte mindre.



+++

Schoolboy Q

Numb numb juice

Top Dawg/Interscope/Universal

HIPHOP ”Numb numb juice” är Schoolboy Q:s första sololåt sedan drygt två år gamla albumet ”Blank face LP”. Det låter emellertid som om inte en dag har passerat. Schoolboy är fortfarande ett ess på uppdaterad västkusthiphop av den gamla skolan med skrålvänliga fiskarhattsrefränger.

”Numb numb juice” är möjligen den första singeln från ett kommande album, det som skivbolaget Top Dawg i augusti förra året annonserade som till 90-95% färdigt, men som artisten själv en månad senare förklarade försenat på grund av rapparen Mac Millers död.

I videon återskapar för övrigt Tyler, The Creator en scen ur Hype Williams film ”Belly” från 1998.



++++

Tierra Whack

Wasteland

Tierra Whack

R’N’B Philadelphias Tierra Whack är kanske det bästa som hänt r’n’b de senaste åren. Hennes musik är så egensinnig att det egentligen är svårt att beskriva den som annat än allmänt magisk.

I fjol kom ”Whack world”, ett konceptalbum där varje låt var exakt en minut kort. Den senaste månaden har hon välsignat oss med en ny låt i veckan. ”Wasteland” följer ”Only Child”, ”Clones” och ”Gloria”.

Tierra Whack har ett väldigt speciellt och fängslande sätt att rapsjunga på. Det låter som att hon sjunger från tandläkarstolen, med en sån där röntgenmanick fastklämd i munnen. Vilket hon faktiskt också gjorde för två år sedan, i den Grammy-nominerade videon till låten ”Mumbo jumbo”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





LÄS OCKSÅ Veckans singlar: återkomster och kontroverser

LÄS OCKSÅ Veckans singlar: Benjamin Ingrosso släpper popperfektion

15 mars 2019 13:46