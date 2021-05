Artister klara för Way out west 2022

”Ett gäng riktigt bra artister”

Publicerad: 18 maj 2021 kl. 09.00

Uppdaterad: 18 maj 2021 kl. 09.49

Foto: Pontus Orre Robyn klar för Way Out West 2022.

MUSIK

Flera artister är klara för Way out west 2022.

Namn som Robyn, First Aid Kit och Nick Cave & The Bad Seeds kommer att spela på festivalen nästa år.

– Det känns grymt att kunna gå ut starkt och presentera ett gäng riktigt bra artister så här tidigt, säger grundaren Ola Broquist i ett pressmeddelande.

Nyligen meddelade arrangörerna för Way out west att festivalen ställs in även i år. Anledningen är coronapandemin. Nu har man valt att sikta på 2022 istället, och redan nu är flera artister klara för nästa år.

Foto: PONTUS ORRE Nick Cave.

Klara artister

I ett pressmeddelande presenterar arrangören 18 namn som kommer att uppträda på Way out west 2022. Bland artisterna finns namn som Robyn, First Aid Kit och Nick Cave & The Bad Seeds.

– Det känns grymt att kunna gå ut starkt och presentera ett gäng riktigt bra artister så här tidigt, säger grundaren Ola Broquist.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT First Aid Kit.

Förutom de stora namnen har man handplockat flera mindre artister som ska bidra till både spets och bredd. Norska Girl in Red och Stockhomsbaserade rapparen Yung Lean är några av de artister som spelar på Way out west 2022.

– Att kunna blanda stora headliners som Nick Cave, Robyn, Burna Boy eller First Aid Kit med mindre om än minst lika spännande artister som beabadoobee eller Fred again.. är lite av charmen. Vi vill ha ett program som skriker kvalitet rakt igenom. Även om vi är långt ifrån klara med nästa års bokningar tycker jag verkligen att vi har lyckats i det här släppet, säger Ola Broquist.

Biljetter till Way out west 2022

Biljetterna släpps den 25 maj klockan 10.00 via festivalens hemsida. Den går av stapeln den 11–13 augusti 2022. Fler artister väntas bli klara till Way out west allt eftersom.

FAKTA Artister klara för Way out west 2022

Robyn

Nick Cave & The Bad Seeds

First Aid Kit

Burna Boy

Yung Lean

Girl in Red

Michael Kiwanuka

Caribou

Fred again..

Romy

Princess Nokia

Pa Salieu

Bikini Kill

Beabadoobee

Kite

Jayda G

Arab Strap

