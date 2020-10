Veckans spellista: vardagsjazz och fallande löv

Av: Per Magnusson

Publicerad: 07 oktober 2020 kl. 14.26

Uppdaterad: 08 oktober 2020 kl. 14.43

Foto: Elvira Glänte Amanda Ginsburgs musik påminner om en rykande kopp svart kaffe på ett utomhuscafé.

SPELLISTA Hugh Grant tar på sig tweedkavajen i ”Notting Hill”. ”När Harry mötte Sally” i Central Park. Varje avsnitt av ”Gilmore Girls”.

Det är den tiden på året igen.

”HOUSE OF THE RISING SUN”

Joni Mitchell

En 19-åring framför klassikern på en radiostation i Saskatoon, Kanada. Joni Mitchells första kända inspelning någonsin.



”ETT MINNE BLOTT”

Amanda Ginsburg

Det var mycket längesedan jag hörde en så här vardagsfilosofisk och fjäderlätt höstlövsjazz på svenska.



”SUNBLIND”

Fleet Foxes

Upplyftande popmusik som, med solen i ögonen och en ”Martin eller Gibson” i famnen, hyllar svunna ikoner som Bill Withers, Elliott Smith och Ian Curtis.



”SOLESAFT”

Hudson Mohawke

Underskatta aldrig musik som först lurar dig att du har fel på öronen och sedan blommar ut i någonting banbrytande.



”COOL FOR A SECOND” (ALTERNATE VERSION)

Yumi Zouma

Löven bara fortsätter att falla.



”BORDERLINE” (BLOOD ORANGE REMIX)

Tame Impala

Att höra Dev Hynes stöpa om en av fjolårets bästa låtar är som att komma in i huvudet på en av decenniets mest begåvade producenter.



”OVER NOW”

Calvin Harris & The Weeknd

The Weeknd kan låta som Michael Jackson, det visste vi, men att även skotska Calvin Harris har old school-MJ i sig? Det var någonting nytt, åtminstone för mig.



”IVORY TOWER”

Khotin

Minns ni tidiga 00-talets chillout-våg? När jag hör den här hypnotiska, lätt ostämda låten, vill jag bara sitta i en trasig fåtölj i London, omgiven av japanska kids, och frysa från dragiga fönster.



”YOURS. TO BE”

Tim Burgess

The Charlatans-sångarens expertis är att skriva klassiker utan att landa i pastisch. Här är det omöjliga mötet mellan ”Everybody’s talkin’” och ”Flashdance…what a feeling”.



”THE ASCENSION”

Sujfan Stevens

”But now it strikes me far too late again/That I was asking far too much of everyone around me”. Den existentialistiska psalmen är något av det finaste Sufjan Stevens gjort.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



