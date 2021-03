Branschen: Mer pengar kan rädda festivalerna

Publicerad: 30 mars 2021 kl. 17.25

Uppdaterad: 30 mars 2021 kl. 17.40

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT Många festivalarrangörer väljer nu att ställa in i sommar. Arkivbild.

MUSIK

Lollapalooza, Sweden rock och Storsjöyran ställer in och Way out West tvekar. Hela festivalsommaren 2021 ligger nu i farozonen.

– Det ser ganska mörkt ut, säger musikjournalisten Tina Mehrafzoon.

I fjol fick tälten lämnas hemma och megastjärorna bokas av när coronapandemin stängde ner sommarfestivalerna.

Siktet har hela tiden varit inställt på sommaren 2021, men nu är frågan om det blir någon livemusik inför masspublik överhuvudtaget.

– Sommaren är lång och de festivaler som ligger i slutet kan möjligen bli av. Men det ser tufft ut, säger Joppe Pihlgren, verksamhetschef på Svensk Live.

Utländska bokningar påverkar

Tina Mehrafzoon, musikjournalist på Sveriges radio, är inte heller hoppfull.

– Och det har inte bara att göra med hur det ser ut i Sverige. Många festivaler är beroende av internationella akter, och om de inte kan komma hit är det kanske inte ekonomiskt gångbart att arrangera en festival på ett säkert sätt, säger hon.

Joppe Pihlgren tycker att det är rimligt att arrangörerna nu väljer att ställa in.

– Vaccinationerna har inte kommit så långt som vi hoppats och smittspridningen är hög. Då är det bättre att sikta på nästa sommar.

Men frågan är när vi får uppleva en "normal" festivalsommar igen.

– Pandemin har förändrat våra beteenden. Jag tror inte att vi kommer att trängas lika mycket i framtiden, vaccinerade eller ej, säger Tina Mehrafzoon.

"Behövs mer pengar"

Från branschens håll tror man hursomhelst att festivalarrangörerna kan överleva till nästa sommar – förutsatt att det ekonomiska stödet utökas.

– Det behövs mer pengar. Framför allt krävs det framåtblickande kompensationsplaner. Det blir frustrerande i längden att inte veta om man får pengar eller inte, säger Joppe Pihlgren.

En konsekvens av alla inställda arrangemang är att även skivsläpp ställs in eller skjuts upp.

– Det är jättetråkigt. Festivaler och konserter är en stor del av artisternas marknadsföringsplaner. Om de inte kan genomföras tror jag att det påverkar releaseplaner för album och låtar. Det såg vi redan i fjol, säger Tina Mehrafzoon.

