Veckans spellista: tio dolda pärlor från Taylor Swift

Av: Per Magnusson

Publicerad: 06 januari 2021 kl. 10.00

Uppdaterad: 06 januari 2021 kl. 10.17

Foto: Universal Vid sidan av megahitsen har Taylor Swift mejslat ut en alternativ väg som fick blomma ut i fjol. Men den tog sin början långt tidigare, på fjärde albumet ”Red”.

SPELLISTA Taylor Swifts största stunder har ofta varit albumspår, bonusmaterial och mindre uppenbara singlar.

Här är tio dolda pärlor.



”ALL TOO WELL”

När Taylor Swift sjunger om att dansa runt i köket, ”in the refrigerator light”, ringar hon in sin kanske viktigaste kvalitet som berättare: känslan för filmiska detaljer.



”BEGIN AGAIN”

”Red” är ett perfekt album. Swift presenterade sig här som en helt ny artist. En knivskarp författare av popnoveller till krispig adult contemporary. Det här är finalen.



”STYLE”

James Dean, röda läppar, vit t-shirt. Amerikanska tonårsklichéer strösslas ut över vad som rimligtvis borde blivit Taylors största hit någonsin.



”YOU ARE IN LOVE”

”You understand now why they lost their minds and fought the wars/And why I've spent my whole life try to put it into words”. Ingen skriver om kärlek som Taytay.



”DANCING WITH OUR HANDS TIED”

Ett av artistens allra mest lyckade samarbeten med Max Martin och Shellback, märkligt förpassad till skuggorna.



”CALL IT WHAT YOU WANT”

”Reputation” är långt ifrån Taylor Swifts bästa album – tar sig inte ens in på topp tre om du frågar mig – men här finns några av hennes enskilt största stunder.



”FALSE GOD”

Även på ”Lover”, Swifts minst lyckade album post-”Red”, döljer sig en ljuvt modern saxofonpärla som denna.



”THE LAST GREAT AMERICAN DYNASTY”

På ”Folklore” provade Swift för första gången att inte skriva strikt självbiografiskt. Här skildrar hon societetslejonet Rebekah Harkness – och landar samtidigt i någonting högst personligt.



”PEACE”

Låten som tog Aaron Dessners och Taylor Swifts musikaliska brevväxling till en helt ny nivå. ”Efter den kändes det som vi kunde göra vadsomhelst”, sa The National-producenten i filmen ”Folklore: The Long Pond studio sessions”.



”COWBOY LIKE ME”

Den här listan skulle kunna göras så oändligt mycket längre. Men en sång om cowboys och tennisplaner – vad finns att inte älska? – får sätta punkt för nu.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



