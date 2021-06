Veckans spellista: underskattade talanger

helskärm Samia följer upp fjolårets debutalbum med ännu en lysande låt. Visa mer Foto: Muriel Margaret

SPELLISTA Fängslande låtar, starka sånginsatser och flera nya namn att upptäcka.

”THE HEARSE”

Mustafa

Mustafa rör sig bland vemodiga melodier och hjärtskärande historier om att förlora sina bästa vänner i det dödliga våldet. Hans debutalbum är ett av årets starkaste.



”SHOW UP”

Samia

New York-musikern är en ovanligt skicklig berättare. Hennes poetiska texter rymmer rader om allt från elaka kärleksintressen till frånvarande föräldrar.



”WILDFIRE”

Cautious Clay

När det gäller starka sångare hör Cautious Clay till en av de absolut bästa vi har just nu.



”ALONE BUT NOT LONELY”

Luna Li

Den Toronto-baserade multiinstrumentalisten skrev sin nya låt i ett försök att muntra upp sig själv i en svår tid. Det måste ha fungerat, ”Alone but not lonely” är ljuvlig indiepop som fångar känslan av att vara helt tillfreds med livet.



”ADVICE”

Taemin

En av årets mest fängslande poplåtar…



”TOP AGAIN”

Audrey Nuna feat. Saba

… i gott sällskap av den här.



”DRAMAMINE”

Wallice

23-åriga Wallice började skriva låtar redan i mellanstadiet. Övning ger färdighet och i dag landar hon någonstans mellan Angel Olsen och Adrienne Lenker.



”SAPPHIRE ALLEY”

Sam Ezeh

Stockholmsbaserade Sam Ezeh gör psykedelisk soul stor nog för hela världen.



”LUCY”

Kali

16-åriga Kali har precis börjat gymnasiet men skriver redan oklanderligt om ”att förlora verklighetsuppfattningen efter att man har blivit förälskad i någon”.



”FEEL GOOD”

Chet Faker

Senare i sommar släpper Chet Faker sitt första album på sju år. Singeln ”Feel good” är i särklass det lyckligaste australiensaren har gjort hittills.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



