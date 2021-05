Nio bästa låtarna med Billie Eilish

Publicerad: 30 april 2021

Uppdaterad: 30 april 2021

Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN Billie Eilish är aktuell med nya singeln ”Your power”. När det gäller låtar har hon och brorsan Finneas en hel del att leva upp till.

SPELLISTA ”Your power” är bara hennes senaste briljanta singel.

Billie Eilish har redan gjort imponerande många tonårssymfonier av upplyftande mörker.

Markus Larsson listar de nio bästa.

1. ”BAD GUY”

(singel, 2019)

Hennes andra album ”When we fall all asleep, where do we go?” är egentligen samma hitkavalkad som Dire Straits ”Brothers in arms” eller Kents ”Vapen och ammunition” en gång var. Jag kan välja vilken låt som helst från hennes genombrott. Men ”Bad guy” står ändå i zenit. En av 2000-talets bästa poplåtar kan, som sig bör, sammanfattas med ett uttryck på tre bokstäver: ”Duh!”

2. ”BURY A FRIEND”

(singel, 2019)

Popmusiken i dag består mest av artister som är duktiga och har relativt rika föräldrar. Annars hade de aldrig vågat satsa på just musik. Poängen är egentligen inte om Billie Eilish kommer ifrån en lika välbärgad bakgrund utan att hon, som får andra, gör rock som skapar ett hem åt alla som är annorlunda, rädda, konstiga, fucked up och tvivlar på sitt eget psyke. ”Bury a friend” hade kunnat vara inspelad av spökflickan i skräckfilmen ”The ring”.

3. ”NO TIME TO DIE”

(singel, 2020)

Vad gjorde du när du var 19 år? Tillsammans med sin bror Finneas var Billie Eilish upptagen med att ge ut en av de fem bästa Bond-låtarna någonsin. ”No time to die” får de flesta ledmotiven genom åren att kännas onödiga. Det dröjde ett tag, men till slut fick Daniel Craig äntligen musiken som passar hans sorgset våldsamma tolkning av en av filmhistoriens mest överskattade massmördare. ”No time to die” är, om någon nu undrar, bättre än varenda Bond-film som har gjorts.

4. ”WHEN I WAS OLDER”

(singel, 2019)

Musiken är inspirerad av filmen ”Roma”. Här slutar ordet ”minimalism” ha någon som helst betydelse. Musiken ligger så långt från algoritmdrivna hitfabriker att man bara kan jubla. Det låter som att en amerikansk 19-åring tolkar Massive Attack utan att någonsin har hört talas om Bristol eller upplevt 90-talet över huvud taget.

5. ”ILOMILO”

(singel, 2019)

Melodin är speldosan i en spökhistoria som du inte vill se eller läsa igen. Textens rädsla att förlora någon gränsar här till tonåringens mest gastkramande paranoia.

6. ”EVERYTHING I WANTED”

(singel, 2020)

Redan här börjar de senaste årens framgångar att skava. I singeln blir det tydligt att det är Billie och Finneas mot resten av världen. Vad som händer har de ändå varandra. Melodin sköljer in som långsamma vågor på en strand som de flesta inte har råd att åka till.

7. ”BELLYACHE”

(singel, 2016)

En glimrande mix av vanilj och arsenik. Under den folkpoppiga Ed Sheeran-ytan döljer sig våldsfantasier om att bli mörda nära och kära med twisten: ”I’m too young to go to jail / It’s kinda funny.”

8. ”WHEN THE PARTY’S OVER”

(singel, 2018)

Efter den här videon, som verkar vara baserad på mardrömmar och psykofarmaka, fanns det ingen anledning att tvivla på vem som var planetens coolaste popartist. 2010-talet var över huvud taget svart blod genom ögonen.

9. ”MY STRANGE ADDICTION”

(albumspår, 2019)

Precis som på ”All good girls go to hell” låter Billie Eilish som Eminems lillasyster, producerad av Dr Dre.

