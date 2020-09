The Mamas gör repris på sig själva

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 25 september 2020 kl. 07.00

Uppdaterad: 25 september 2020 kl. 10.44

Foto: Pressbild Rent sångmässigt spelar The Mamas i en egen liga. Musiken har mer att jobba på.

ALBUM Med hjälp av sex glädjerika låtar vill The Mamas skänka tröst i en svår tid.

Men ibland blir det för mycket av det goda.

++

The Mamas

Tomorrow is waiting

Universal



SOUL/POP Att The Mamas fick sitt genombrott när de körade bakom John Lundvik i Melodifestivalen 2019 säger en del om hur skickliga de är. Deras varma scennärvaro och kraftfulla röster gjorde dem till tävlingens stora stjärnor.

Så det kom knappast som en överraskning när de kammade hem en egen vinst tidigare i år. Men pandemin hindrade trion från att åka till Rotterdam och ”Move” blev det första svenska vinnarbidraget som inte fick tävla i Eurovision Song Contest.

Tiden efter tävlingen har inte varit enkel och trion beskriver det hela som ”ett tyst kaos”. Allt det roliga de hade framför sig förvandlades i stället till gnagande ovisshet.

Gruppens debut-ep handlar passande nog om att hålla fast vid hoppet och glädjen. Genom de sex spåren ser The Mamas till att påminna oss: hur jobbigt det än känns just nu kommer allting att vända till slut.

De kombinerar sin souliga gospel med houseinfluenser och popmusik och medlemmarna visar ständigt upp sin stora bredd. Ashley Haynes får med sina amerikanska rötter i ”Whitney in the 80’s”, en glad discolåt där hon gör hommage till Whitney Houston.

Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna satsar däremot mer lågmält. Både ”You got me” och ”The lows” är avskalade låtar om att hitta glädje och stöd i varandra.

De sjunger starkt och oklanderligt från börjat till slut och låter särskilt magiska när de harmoniserar tillsammans i ”Tomorrow is waiting”.

Men det känns ofta som att gruppen bara har försökt göra ytterligare sex versioner av ”Move”.

Utan variation känns de euforiska arrangemangen och upplyftande texterna mest som påklistrade upprepningar. ”When times get tough and we had enough/We won’t give up/Doing it all for love”, sjunger trion i ”Let it be”. ”Tomorrow is waiting/Everything will be okay”, lovar de om igen i titelspåret.

Intentionen är säkert god och rent sångmässigt spelar The Mamas i en egen liga. Men när varje spår känns som en konfettikanon rakt i ansiktet blir det svårt att ta deras glädje på allvar.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





FAKTA Bonus BÄSTA SPÅR: ”Tomorrow is waiting”.

VISSTE DU ATT… The Mamas har ett imponerande cv. Medlemmen Dinah Yonas Manna har till exempel körat bakom både Katy Perry och Jerry Williams.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: John Lundviks ”My turn” och Sabina Ddumbas ”Homeward bound”. LÄS MER

KOPIERA LÄNK