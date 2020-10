Ane Brun gör lysande karantänmusik

Av: Markus Larsson

Publicerad: 30 oktober 2020 kl. 13.17

Foto: Odin Jæger Ane Brun släpper två nya album på kort tid. Båda två är bland et bästa hon har gjort.

ALBUM Vad den svävande musiken på ”After the great storm” verkligen fångar är den allmängiltiga känslan av avstånd och ensamhet.

++++

Ane Brun

After the great storm

Ballon Ranger/Universal



POP Musiken har egentligen inget med varma sandstränder att göra.

Låtarna ligger många mil bort från Ibiza, klubben Cafe del mar och soluppgångar där vackra människor försöker landa efter långa nätter på piller och psykedeliska droger.

Ändå känns ”After the great storm” som Ane Bruns mest baleariska album. Tankarna går ofta till album och artister som vanligtvis inte brukar att förknippas med den norska låtskrivaren och artisten. Vissa spår är lika avskilda från fastlandet som Sades solbrända album ”Love is stronger than pride” eller b-sidan av Kate Bushs ”Hounds of love”, en monumental sångcykel om att vara skeppsbruten till havs.

Hos Ane Brun är stämningen dock mer höst och is. Eller tänk senhöstens gråa dimbankar på Gotland när raukarna knappt syns.

Brun släpper två album i höst. Det andra, ”How beauty holds the hands of sorrow”, kommer i slutet av november. Båda är sprungna ur den ofrivilliga och kreativa sysslolösheten som drabbade alla turnerande musiker efter att pandemin stängt ner konsertlokaler och klubbar överallt. Båda tillhör bland det bästa hon har gjort.

Båda visar också hur ledigt och avslappnat hon i dag rör sig mellan två motsatser i musiken. ”How beauty holds... ” är analog och akustisk medan ”After the great storm” är digital, experimentell och genreöverskridande.

Vad den svävande musiken verkligen fångar är den allmängiltiga känslan av avstånd och ensamhet. Tankarna om kärlek och förluster har tappat kontakten med omvärlden. Alla former av ”normal” gemenskap har tagit paus på obestämd tid.

Sången, instrumenten och beatsen tonar långsamt och lågmält fram. Detsamma gäller för låtarna. Ingen av melodierna klampar in i rummet med stövlarna på och sveper en öl. Flera av dem avslöjar först sin styrka efter fjärde eller femte lyssningen.

”After the great storm” låter som ett avskilt spa där människor kan checka in och koppla av i bekväma morgonrockar och tofflor, givetvis på ett covid-anpassat avstånd från varandra.

Skillnaden är att Ane Bruns retreat även innehåller magnifik och vacker musik.

FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Crumbs” och ”Fingerprints”. VISSTE DU ATT... Ane Brun har turnerat med Peter Gabriel i USA? De har bland annat sjungit ”Don’t give up” tillsammans. LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Hounds of love” med Kate Bush, Röyksopps ”Melody A.M.” och ”Honey” med Robyn. LÄS MER

