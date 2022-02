”Vi gjorde det medvetet lite krångligt för oss”

Vad? Rockband från Robertsfors.

Bildades: 1992.

Medlemmar: Maria Andersson Lundell (sång, gitarr), Josephine Forsman (trummor), Johanna Asplund (bas), Jennie Asplund (gitarr).

Karriär i korthet: Ursprunget till gruppen var en intern fanclub för Teenage Mutant Ninja Turtles men när medlemmarna i 11-12-årsåldern upptäckte Nirvana började de spela rock i stället. Namnet Sahara Hotnights togs efter en galopphäst. Några år av flitigt repande senare vann de en lokal talangtävling där priset var en demoinspelning som utvecklades till debut-ep:n ”Suits anyone fine” 1997. Via ytterligare några hyllade singlar blev de uppmärksammade nationellt och fick 1999 skivkontrakt för ett album. Debuten ”C’mon Let’s pretend” blev ett av det årets mest hyllade svenska album och Sahara Hotnights var snart ett av landets mest populära band, inte minst tack vare sina intensiva livespelningar. Det blev Grammis-nomineringar och åtskilliga turnéer i både England och USA innan bandet bestämde sig för att ta en paus 2011. Har i vinter varit ett av husbanden i ”På spåret”.

Album: ”C’mon Let’s pretend” (1999), ”Jennie Bomb” (2001), ”Kiss & tell” (2004), ”What if leaving is a loving thing” (2007), ”Sparks” (2009), ”Sahara Hotnights” (2011).

Aktuella: Gör comeback i vår. Singeln ”Reverie” släpps i dag och albumet ”Love in times of low expectations” kommer 6 maj.