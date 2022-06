In Flames är bra men inte alltid bländande

1. Alias 2. Everything’s gone 3. Where the dead ships dwell 4. Call my name 5. All for me 6. Cloud connected 7. Behind space 8. Graveland 9. The hive 10. Colony 11. Pinball map 12. State of slow decay. 13 The chosen pessimist 14. Only for the weak 15. Monsters in the ballroom 16. Deliver us 17. The end 18. The mirror’s truth 19. I am above 20. Take this life