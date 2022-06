De väljs in i Swedish Music Hall of Fame 2022

HELA LISTAN: The Soundtrack of our lives och Petter bland de som hyllas i år

Publicerad: I går 08.50 Uppdaterad: I går 12.57

Fyra artister – och ett rockband – tar plats bland den svenska musikhistoriens största.

The Soundtrack of our lives, Petter, Monica Törnell, Lars Gullin och Brita Borg är 2022 års invalda i Swedish Music Hall of Fame.

– Vi är naturligtvis jätteglada för det, säger Ebbot Lundberg från TSOOL i en tackvideo.

För åttonde gången väljs ett gäng svenska artister eller band in i Swedish Music Hall of Fame .

I år presenterades The Soundtrack of our lives, Petter, Monica Törnell, Lars Gullin och Brita Borg vid en presskonferens i Göteborg.

– Tack för att jag har blivit invald i Swedish Music Hall of Fame. När jag började min karriär 1998 hade jag ingen aning om att jag skulle hålla på så länge som jag har gjort, jag är snart inne på mitt 25:e år och jag har kommit fram till att fundamentet i det är att jag alltid har älskat språket och att skriva mina texter på svenska. Jag tycker det är lika roligt idag att skriva text på svenska som jag tyckte då, säger Petter i en tackvideo.

Swedish Music Hall of Fame syftar till att hylla den svenska musikskatten och de personer som lagt grunden för svensk populärmusik. De som väljs in måste ha skivdebuterat för minst 20 år sedan.

Sedan starten 2014 har 66 namn valts in.

helskärm Ebbot Lundberg från The Soundtrack of our lives.

Rappare och saxofonist

The Soundtrack of our lives bildades i Göteborg 1995 och har rönt stora framgångar såväl i Sverige som internationellt. I bagaget har de hits som ”Instant repeater ’99” och ”Sister surround”.

Petter debuterade med albumet ”Mitt sjätte sinne” 1998 och är en av landets mest framgångsrika rappare.

Monica Törnell upptäcktes av Cornelis Vreeswijk som 16-åring. 1986 vann hon Melodifestivalen tillsammans med Lasse Holm med ”E de det här du kallar kärlek”, men hon är kanske mest känd för sin sång i låten ”Vintersaga” av Ted Ström.

Saxofonisten och kompositören Lars Gullin slog först igenom i Arne Domnérus orkester, sedan under eget namn. Han var under lång tid en av Europas främsta jazzmusiker. Gullin dog 1976.

Brita Borg var på 40- och 50-talet en av Sveriges mest populära sångerskor och revyartister och har bland annat sjungit låtar skrivna av Povel Ramel och Björn och Benny. I dag är hennes kanske mest kända låt ”Ljuva sextital” som låg på Svensktoppen i 20 veckor. Brita Borg dog 2010.

helskärm Petter i tackvideon.

helskärm The Soundtrack of our lives.

helskärm Monica Törnell 1985.

helskärm Lars Gullin 1953.

helskärm Brita Borg 1961.

Tidigare invalda:

ABBA, Jan Johansson, Roxette, Eva Dahlgren, The Latin Kings, Evert Taube, Ebba Grön, Nationalteatern, Cornelis Vreeswijk, Entombed, Stina Nordenstam, Monica Zetterlund, Jussi Björling, Neneh Cherry, Anders Burman, Peps Persson, Alice Babs, Ulf Lundell, Carola Häggkvist, Yngwie Malmsteen, Gullan Bornemark, Robyn, Siw Malmkvist, Karl Gerhard, Kent, Leila K, Sven-Ingvars, Owe Thörnqvist, Monica Dominique, Denniz Pop, Barbro Hörberg, Lill-Babs, Looptroop Rockers, Britt Lindeborg, Magnus Uggla, Calle Jularbo, The Cardigans, Merit Hemmingson, Ola Håkansson, Ted och Kenneth Gärdestad, Kai Gullmar, Europe, Marie Bergman, Titiyo, Doris Svensson, Broder Daniel, Pugh Rogefeldt, Lill Lindfors, Infinite Mass, Håkan Hellström, Povel Ramel, Tant Strul, Karin Dreijer, Georg Riedel, Ingela ”Pling” Forsman, Max Martin, Björn Skifs, Py Bäckman, Bathory, Lisa Nilsson och Timbuktu.