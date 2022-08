Mejla Natasha Azarmi

Girl In Red är gjord för de stora scenerna

Publicerad: I dag 02.28 Uppdaterad: I dag 09.57

helskärm Girl In Red ger sitt yttersta på scen.

KRÖNIKA Way Out West har åstadkommit ett rekordår: rekordpublik, rekordväder och en uppsjö av bra spelningar. Girl In Red är en av dem som imponerar under sista dagen.



GÖTEBORG. Atmosfären och stämningen på årets festival präglas ständigt av en påtaglig glädje. Många besökare har trots allt hållit hårt i sina biljetter i tre år. De har räknat ner dagarna och kommit hit redo för att dansa in på småtimmarna.

Tidigt på tredje och sista dagen bjuder Hannes på allsång på festivalens soligaste plats. Höjden är en mysig scen där publiken ofta tar en paus från festivalstressen och varvar ner på gräset. Men när Stockholmsmusikern står på scen är det så mycket människor att man knappt får en skymt av honom.

– Det här är sjukt för mig, säger han.

Men succén är logisk. Hannes kokar ihop en blandning av ledig skönsång, dov synt och akustisk gitarr som är alldeles ljuvlig.

Mittemot levererar Romy från The xx ett fartfyllt dj-set. Mixen av 90-talstechno och trions egna låtar känns mer i kroppen än den brännande augustisolen. Det är minst sagt ovant att se henne dansa i båset med ett enormt leende, en stor kontrast till de innerliga och vemodiga spelningarna tillsammans med bandkompisarna Jamie xx och Oliver Sim.

Gemenskapen bland festivalbesökarna sitter kvar flera timmar senare när Girl In Red drar igång sin timme. Till en början känns det oklart huruvida norska Marie Ulven kan erövra en av festivalens största scener. Men det kan hon.

23-åringens punkrockiga aura fullkomligt suger in publiken. Hon använder varje millimeter av scenen när hon springer från den ena änden till den andra och dansar med benen i luften.

Hon blir stundvis andfådd men det gör ingenting, publiken är redo att fylla i varje litet ord som hon inte orkar sjunga.

Under höjdpunkten ”Bad idea” går Ulven ner till publiken och håller dem hårt i händerna. Plötsligt lägger hon sig på rygg, publiksurfar och fortsätter att sjunga med fansens extatiska händer hårt om ryggen.

Det känns fint att se kidsen längst fram få uppleva vad som, förmodligen, är deras största konsertupplevelse hittills.

Timmar senare firar MØ sin födelsedag genom att fylla Linnéscenen till bredden med sin elektroniska pop.

Thåström må stå för festivalens stora final men det är här som festen pågår. Det är ungefär tio grader varmare i tältet där besökarna skriksjunger med i låtarna, kramar om varandra och dansar som om ingen ser på.

Det är en passande avslutning för en festival som i år präglats av glädje och gemenskap.



