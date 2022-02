Mitski har sin egen värld

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm New York-baserade och hyllade artisten Mitski släpper nu sitt sjätte album.

ALBUM Mitski är en tidstypisk indie-stjärna. Hennes musik är en egen ö – som hon vill massor med.



Mitski

Laurel hell

Dead Oceans/Playground

POP Musikaliska scener har nästan spelat ut sin roll. För bara något decennium sedan skulle allt ständigt förenklas, fogas samman. I dag är varje artist mer av en egen ö.

Japansk-amerikanska Mitski Miyawaki skulle kunna jämföras med skivbolagskollegan Phoebe Bridgers (för det tidsenligt dystopiska anslaget) eller möjligtvis New York-kumpanen St Vincent (för de konstnärliga pretentionerna). Men båda liknelserna blir slapphänta.

Mitski har sin egen värld. Hennes videor gränsar till scenkonst och hennes texter försöker bena ut relationers outtömliga komplexitet. Låtskrivandet verkar vara ett nästan motvilligt redskap, en ursäkt, för att förstå livet i stort.

Sjätte albumets höjdpunkt ”Heat lightning”, paradoxalt majestätisk i all sin enkelhet, handlar till exempel om att ge sig hän, vara hjälplös inför kärleken. Singeln ”The only heartbreaker” fångar upplösningen av ett giftigt förhållande. ”There’s nothing left for you” är en tassande liten pärla som tonar ut när den skulle kunna pågå hela natten.

Mitski draperar sina dramer i syntpop och en svårdefinierbar musik som påminner om Jackson Brownes skiva ”Lawyers in love” från 1983 förklädd till nutida indie.

”Jag behövde kärlekssånger om riktiga relationer som inte är maktkamper att vinna eller förlora. Jag behövde låtar som kunde hjälpa mig att förlåta både andra och mig själv”, förklarar artisten.

Mitski ringar mycket riktigt in den romantikens gråzon de flesta av oss befinner oss i från dag till dag. Den i popmusiken alldeles för sällan skildrade.

BÄSTA SPÅR: ”Heat lightning”.



Publisert: Publicerad: 04 februari 2022 kl. 06.45

