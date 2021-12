Mejla Natasha Azarmi

Avicii-hyllningen handlar om något större än namn på en affisch

Natasha Azarmi: Det får aldrig bli tyst

helskärm Håkan Hellström spelade på ”Together for a better day”.

”Together For A Better Day” är inte bara en hyllningskonsert till Avicii, men den första av många initiativ som ska kämpa för ungas psykiska hälsa.

Det är också en påminnelse om hur mycket vi har kvar att göra när det kommer till psykisk hälsa.

Artister, poeter och konstnärer har samlats på Avicii Arena för att hylla Tim ”Avicii” Bergling. Den stora variationen av människor på scen vittnar om Berglings genreöverskridande inflytande. Stornamn som Håkan Hellström, Zara Larsson och Miriam Bryant delar scen med hip hop- och r'n'b-talanger som Jireel, Mona Masrour och A36.

Det är en imponerande uppställning men någonstans i grunden kvittar det vilka som står på scen. Kvällen handlar om något större än namn på en affisch.

När Globen bytte namn till Avicii Arena i våras var det givetvis en hyllning till en av de mest inflytelserika svenska artisterna någonsin, vars död alltid kommer att kännas som en outhärdlig tragedi. Men det var också början på något nytt för arenan, från och med nu skulle man fokusera mer på ungas psykiska hälsa. Avicii Arena skulle bli ett mötesplats för initiativ som kämpar för att bryta stigmat och skapa medvetenhet kring psykiskt mående. ”Avicii Arena: Together For A Better Day” är det första initiativet.

Förra året dog 231 unga i åldern 15-29 år av säkert fastställda suicid i Sverige. Stigmatiseringen kring psykisk ohälsa är fortfarande skrämmande stor och många lider i det tysta.

För att förändring ska ge måste alla göra något, som skådespelaren Edvin Ryding påpekade under kvällen: skolan, vården, företag, idrottsrörelser. Politiker.

Under kvällen visas ett klipp där Klas Bergling träffar Stefan Löfven tillsammans med ungdomarna Luzia Antas De Almeida och Ella Friman. De räcker över en bok med vad de önskar sig, bland annat en jämlik skola och att vården ska ta dem på allvar. Sådant som borde vara en självklarhet.

Löfven meddelar att han kommer att ge boken till ”jätteduktiga människor” som ska ta önskemålen vidare. Som om han själv inte där och då satt på den högsta politikerposten av dem alla.

helskärm Gina Dirawi och Miriam Bryant.

Men det är knappast någon hemlighet. De som sitter på makten gör alldeles för lite, oavsett om det händer i riksdagen eller i vården. Kunskapen är för liten och när du väl söker hjälp förringas dina problem. I många fall kommer inte hjälpen förrän i de mest akuta av skeden. Hur kan det vara så?

Från scenen säger Miriam Bryant att hon hade tur som fick den hjälp hon behövde, det är ju inte alla som får det. Sedan sjunger hon låten ”Lonely in a crowd” med de största av känslor.

Musikaliskt är det en fin kväll, under stark ledning av Kungliga Filharmonikerna. Ane Brun förvandlar Aviciis ”Waiting for love” till syntpop. Den amerikanska TikTok-stjärnan Benson Boone gör en upprivande tolkning av ”Ten more days”. När låtarna skalas av till ballader blir de sorgfulla texterna ännu tydligare.

Jireels ”Dagar i regn” (”En broder är fast/Han ville ta sig ut, men det är inget han kan”) är ett fint komplement till samtalet kring vikten av fritidsgårdar och sysselsättning för unga på fritiden.

Och det ligger något oerhört fint i att kvällen avslutas med glädje i luften, under dj-duon Galantis medley av Aviciis låtar. Allsången är vacker och mäktig under ”These are the nights”.

Nu hoppas vi att samtalet inte slutar med musiken. Det får aldrig bli tyst.

