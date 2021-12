Trivsam hemslöjd i en lada med Neil Young

BÄSTA SPÅR: ”Welcome home”. Neil Youngs gitarr skulle kunna vara en meteor över natthimlen.

VISSTE DU ATT... Nils Lofgren ersätter den pensionerade Crazy Horse-gitarristen Frank ”Poncho” Sampedro på ”Barn”?

