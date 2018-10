Suede förvandlar Dramaten till en pub

1. As one 2. Sabotage 3. Don't be afraid if nobody loves you 4. Outsiders 5. We are the pigs 6. So young 7. Killing of a flash boy 8. Tides 9. Roadkill 10. Europe is our playground 11. Snowblind 12. Filmstar 13. It starts and ends with you 14. Metal Mickey 15. Trash 16. Animal nitrate 17. Pantomime horse 18. The invisibles 19. Flytipping Extranummer: 20. Beautiful ones 21. Life is golden