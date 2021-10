Adele slår Ariana Grandes lyssningsrekord

Publicerad: I dag 08.41 Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Adeles nya singel gör succé. Arkivbild.

Adeles nya singel ”Easy on me” har nått toppen av den brittiska singellistan och har dessutom slagit strömningsrekord.

På en vecka har 24 miljoner digitala lyssningar registrerats, vilket slår Ariana Grandes tidigare rekord på 16,9 miljoner för låten ”7 rings”, rapporterar Sky news.

Som grädde på moset fick två av Adeles gamla hitlåtar, ”When we were young” och ”Someone like you” nytt liv på den brittiska listan och tog sig in på platserna 25 respektive 34.

”Easy on me” slog även Spotify-rekord när den släpptes. Balladen är den mest spelade på musiktjänsten under premiärdygnet.

Adeles skiva ”30” släpps den 19 november.

Publisert: Publicerad: 23 oktober 2021 kl. 08.41

LÄS VIDARE