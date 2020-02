Justin Bieber har aldrig varit lika ointressant

avNatasha Azarmi

Publicerad: 15 februari 2020 kl. 15.13

Uppdaterad: 15 februari 2020 kl. 20.36

Foto: Joe Termini Justin Bieber var betydligt mycket bättre på föregångaren ”Purpose”.

ALBUM Justin Bieber har hittat tillbaka till musiken efter flera tuffa år.

Det borde innebära en nytändning.

Men artisten har sällan låtit lika trött och oinspirerad.

++

Justin Bieber

Changes

Def Jam/Universal



POP 2015 års ”Purpose” överraskade.

Över en natt gick Justin Bieber från klichéartad popstjärna till respekterad artist.

Med hjälp av storslagen elektronisk r'n'b och låtskrivarinsatser från bland annat Ed Sheeran tog han över både hitlistor och strömningstjänster. På Spotify har flera av låtarna streamats över en miljard gånger.

Men tiden som följde präglades av drogmissbruk och psykisk ohälsa. I intervjuer och egna Youtube-dokumentären ”Seasons” har 25-åringen öppnat upp sig om den svåra perioden som var som värst under 2017.

Jag själv såg Bieber när han besökte Summerburst i Stockholm samma år. Då gick han apatiskt runt på scenen och orkade knappt mima till de förinspelade låtarna.

Enligt artisten var det stödet från familj och vänner, men framför allt äktenskapet med Hailey Baldwin, som räddade honom.

”Changes” är en uppenbar kärleksförklaring till hans fru. En väldigt fin tanke om det inte vore för de svaga och oinspirerade texterna.

Exempel?

Vad sägs om ”Shout out to your mom and dad for making you”?

”Say I'm number one on your to-do list”?

Eller när han jämför sin penis med en växelspak och frågar ”Who taught you how to drive stick”?

Det är även svårt att begripa att det krävts sex låtskrivare för att komma fram till refrängen ”Yeah, you got that yummy, yum/That yummy, yum”.

Men det finns ett fåtal undantag. I ”That's what love is” lyckas Bieber vackert och genuint sätta ord på villkorslös kärlek. Även titelspåret innehåller en av hans mest emotionella sånginsatser.

I övrigt är ”Changes” 15 spår av lågmäld r'n'b-pop där han sjunger med så lite känsla att musiken lika gärna hade kunnat framföras av valfritt köksredskap.

Så grattis till Justin Bieber för att han hittat kärleken.

Synd bara att det gjort honom till en betydligt tråkigare artist än sist.

BÄSTA SPÅR: ”That's what love is”.



