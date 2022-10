The Cure spelar med hjärta och svärta

Alla låtarna: 1. Alone 2. Pictures of you 3. A night like this 4. Charlotte sometimes 5. Lovesong 6. And nothing is forever 7. Burn 8. Fascination street 9. The hungry ghost 10. Push 11. A forest 12. Want 13. Shake dog shake 14. 39 15. From the edge of the deep green sea 16. Endsong Extranummer I: 17. Cold 18. A strange day 19. One hundred years Extranummer II: 20. Lullaby 21. The walk 22. Friday I’m in love 23. In between days 24. Close to me 25. Just like heaven 26. Primary 27. Boys don’t cry