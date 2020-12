Kul hemkörd feelgood med Paul McCartney

BÄSTA SPÅR: ”Seize the day”. Ett slags poplåt som McCartney förmodligen kan skriva i sömnen, men med sitt perspektiv känns den mer angelägen än mycket annat denna höst: ”I don’t care to be bad/I prefer to think twice/all I know is it’s quite a show but it’s still alright to be nice”.

VISSTE DU ATT... Ståbasen som hörs på skivan är densamma som Bill Black använde på Elvis Presleys ”Heartbreak hotel”. Linda McCartney fick nys om att basen hade stått oanvänd i en lada i Nashville sedan 60-talet, köpte den av Blacks familj och gav den till sin make i födelsedagspresent.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”McCartney”, ”McCartney II” och ”Chaos and creation in the backyard” med Paul McCartney. Samt Taylor Swifts ”Folklore” och ”Evermore” om du vill höra två andra av årets bästa ”rockdown”-plattor.