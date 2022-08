Mejla Per Magnusson

LISTAN: Jag önskar att Frank Ocean sysslade med musik

Per Magnusson väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: I går 07.00

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan önskar Per Magnusson att Frank Ocean sysslade med musik, tittar på den senaste Tiktok-trenden och ser en dokumentär om en jazzikon.

helskärm Frank Ocean under sin konsert på Way Out West 2017.

1. Jag önskar att Frank Ocean sysslade med musik

Det har varit tyst från musikern Frank Ocean ett tag. Han har fyllt sin kalender med annat, framför allt lyxmärket Homer. Senaste kollektionen innehåller bland annat en diamantprydd penisring i 18 karats guld. Annars har Frank Ocean-rapporteringen främst kretsat kring den peruk han bar på en flygplats och senare på omslaget till nya Homer-katalogen.

”Det är mer intressant för mig att ta reda på hur man kan vara överlägsen inom områden där jag är nybörjare”, sa han redan för sex år sedan i en intervju med New York Times, i samband med senaste albumet ”Blonde”. För oss som primärt längtar efter ny musik från Ocean kommer ändå nyheter om penisringar och peruker med viss frustration.

Men kanske kan tystnaden vara på väg att brytas. Tidigare i sommar uppmärksammades 10-årsjubiléet av albumet ”Channel orange”. I samband med det delade Frank med sig av ny, instrumental musik i Apple Music-programmet ”Blonded radio”. Givetvis bakom samtal med mästare i qigong och mikrodosering av psykedeliska droger, men ändå?

helskärm Drake på svensk mark i juli.

2. Drakes svenska semesterbilder

Utöver den obligatoriska rapstjärna/polis-incident som utspelade sig under Drakes Stockholmsbesök förra månaden hann Toronto-rapparen även med att spela in en video till låten ”Sticky” från senaste albumet ”Honestly, nevermind”. I videon äter stjärnan middag på Berns, chillar på Sturebadet och lever friluftsliv iklädd svenska märket Klättermusen. Även Södra teatern och Spegelsalen på Grand Hôtel flashar förbi i videon.

helskärm Oscar Peterson vid sitt älskade piano.

3. En jazzens jätte

Dokumentären ”Oscar Peterson, en jazzens jätte” på SVT Play är kanske inte fantastisk med sina sedvanliga hyllningar, men när den statliga televisionen visar film om en av jazzens stora är det ändå obligatorisk närvaro. Den två meter långa Montreal-artisten var en ekvilibrist vid tangenterna, men hade också fantasi, lätthet och sväng. Dessutom var han som ledare för Oscar Peterson Trio en musiker som förstod vikten av att lyssna. Peterson gick in i jazzens himmel för femton år sedan.

helskärm Den japanska city pop-artisten Tatsuro Yamashita.

4. City pop-sommaren

City pop var musiken som växte fram i Japan i slutet av 70-talet och nådde sin kulmen under 80-talet. En mjukrock, funk och r’n’b som kom att förknippas med landets ekonomiska högkonjunktur under decennieskiftet. City pop-sommaren var ett faktum redan i och med Harry Styles vänt soulpoppiga ”Harry’s house”. Den stod i full blom när genrens förgrundsfigur Tatsuro Yamashita släppte albumet ”Softly”, hans första på elva år. Yamashitas popmusik är så förankrad i ett fluffigt förflutet att den till och med ignorerar streamingtjänsterna – åtminstone de utanför Japan.

helskärm Arooj Aftab uppträder på Stay Out West i kväll.

5. Bäst på Way Out West?

En av Way Out Wests mest spännande bokningar är Arooj Aftab. I kväll kan du se den Pakistan-födda Brooklyn-artisten på Stay Out West. För en liten föraning om vad som kommer att utspela sig på Pustervik strax före midnatt: se Arooj Aftab i NPR Musics serie ”Tony desk (home) concert”. Senaste albumet ”Vulture prince” har en meditativ, nästan utomjordisk skönhet och var ett av fjolårets bästa. Lyssna bara på låtarna ”Mohabbat” och ”Saans lo”.

Fem låtar: solcellspop och uppspeedad samtid



”MEET THE MOONLIGHT”

Jack Johnson

En gång intervjuade jag en mjölkchokladbrun Jack Johnson på Roskilde. Han hade badtofflor och berättade bland annat om sin studio på Hawaii som drivs helt av solceller. På titelspåret till nya albumet låter det precis lika mycket badtofflor och solenergi om det före detta surfproffset.



”CLOUDY”

Daphni

I bland kallar han sig Caribou, i bland Daphni. Den här gången gör den kanadensiska kompositören Dan Snaith musik av en hypnotisk pianoloop och en minst lika hypnotisk röstsampling. Dansmusik perfekt för hängmattan en molnig sensommardag.



”ST. GEORGE WHARF TOWER”

Jamie T

Vi stannar bland molnen. På denna brittiska duggregnsballad kommer Jamie T ut som crooner. ”Are you living in the clouds/Or on the A3205?” (en väg i södra London reds. anm.) sjunger Treays som till en gammal kärlek och sparkar melankoliskt i kullerstenen.

helskärm First Aid Kit fångar sommarens slut med en viss Don Henley-cover.

”KARMA - SPED UP”

Summer Walker

Uppspeedade låtar är inget nytt, men nu har det blivit den stora trenden på Tiktok. En rad versioner av långsamma låtar – från Demi Lovato till Michael Bublé – har blivit virala. Ur fenomenet uppstår emellertid någonting nytt. Summer Walkers ”Karma – sped up” överglänser faktiskt ursprungsversionen.



”THE BOYS OF SUMMER”

First Aid Kit

Det är den tiden på året igen. Stränderna töms på turister, solbrännor flagnar i takt med minnen. Ingenting går naturligtvis upp mot Don Henleys original, men Klara och Johanna Söderberg klär klassikern i sin patenterade stämsång med den äran. Duons femte album ”Palomino” släpps förresten 4 november.



