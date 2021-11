Veckans spellista: avgrundsmörker och Göteborgsdöds

helskärm Arch Enemy har nyligen släppt sin första låt på fyra år.

SPELLISTA Matcha höstmörkret med lika ljusfattig rock och metal.

”COIL”

Converge, Chelsea Wolfe

När hardcorebandet Converge och singer-songwritern Chelsea Wolfe gör gemensam sak blir jag alldeles knäsvag. Nästa fredag släpps samarbetsalbumet ”Blood moon: I”.



”I’LL BE DAMNED”

Monolord

Well, I’ll be damned… På senaste skivan ”Your time to shine” får den svenska doomtrion Monolord mig på fall med förtrollande rytmer och lika förhäxande riff.



”THE DEVIL’S WORK”

Mother Iron Horse

Stonerrock med schyssta stänk av punk från det historiska häxnästet Salem i USA.



”VIRAL TUMOR”

Bastarður

Sólstafirs Aðalbjörn Tryggvasons sidoprojekt levererar kokande kritisk crustpunk med en käftsmälls kraft.



”Molotov [ok]”

Stand Atlantic

”Why is love a dirty word?/Make it bleed and make it hurt”. Bonnie Fraser skriker sig hes över destruktiva förhållanden som lämnar hjärtat i sköra spillror.



”EARLIEST ROOT”

Dying Hydra

Danska Dying Hydras stämningsfulla sludge får tid och rum att tillfälligt upphöra.



”MANIFEST INSANITY”

Grand Cadaver

Visst behövs det dödsmetall i vinterdieten. Stjärnspäckade Grand Cadaver når svindlande snygga höjder på fullängdsdebuten ”Into the maw of death”.



”SHADOWMINDS”

The Halo Effect

För oss som har böjelse för melodisk dödsmetall från Göteborg är det första livstecknet från The Halo Effect, som består av tidigare In Flames-medlemmar, som taget ur våra våtaste av drömmar.



”DECEIVER, DECEIVER”

Arch Enemy

Arch Enemys första låtsläpp på fyra år slår ner som en blixt från klar himmel och jämnar det mesta med marken. Alissa White-Gluz låter fullkomligt rasande.



”TILL DJUPET”

Astrophobos

Inom loppet av fem minuter hinner albumaktuella Astrophobos resa till avgrundens botten och tillbaka.



