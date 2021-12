50 bästa låtarna 2021

Aftonbladets musikredaktion väljer årets höjdare

helskärm Lana Del Rey lyckades med bedriften att göra en av årets 50 bästa låtar.

ÅRETS LÅTAR Pandemin fortsatte.

Men det satte inte stopp för musiken, tvärtom.

Det släpptes som vanligt massor av glimrande låtar – och musikredaktionen utser de 50 bästa.

I juryn: Natasha Azarmi (NA), Markus Larsson (ML), Håkan Steen (HS) och Per Magnusson (PM).



1 DRIVERS LICENSE (OLIVIA RODRIGO)

Årets låt? Sällan har det varit så självklart. ”Drivers license” är ordinär i sin uppbyggnad, extraordinär i sitt utförande. Olivia Rodrigo sjunger för alla som någon gång fått sitt hjärta krossat. Hon tar i från tårna och laddar varje rad med självömkan och frustration: ”And you're probably with that blonde girl/Who always made me doubt/She's so much older than me/She's everything I'm insecure about”. En tonårings ljuvliga vältrande i det som var, men inte blev. (PM)



2 MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) (LIL NAS X)

I musikvideon rider han en strippstång till helvetet och dansar för djävulen. Bara två minuter lång är Lil Nas X:s queera anthem storslagen, banbrytande och fullkomligt tidlös. (NA)



3 ALL TOO WELL (10 MINUTE VERSION) (TAYLOR'S VERSION) (TAYLOR SWIFT)

När Taylor Swift skulle släppa sin kärleksballad på nytt gick hon till arkivet och letade fram alla verser som skrotades första gången som låten släpptes. Hennes vackraste textrader hade legat på hyllan i nästan tio års tid. (NA)



4 LIKE I USED TO (SHARON VAN ETTEN & ANGEL OLSEN)

Två av de allra bästa inom amerikansk indierock i en springsteensk serenad som fångade pandemistämningarna bättre än det mesta. (HS)



5 WHITE DRESS (LANA DEL REY)

Lana Del Rey minns tillbaka när hon var 19 år gammal och jobbade som servitris. Den hesa, viskande rösten bärs fram av mörka underströmmar som antyder att allt verkligen inte var hunky dory på den där musikkonferensen i Orlando. (ML)



6 SIR BAUDELAIRE (TYLER THE CREATOR FEAT. DJ DRAMA)

”Sir Tyler Baudelaire” sätter perfekt ton för årets rap-album med

bilder av Franska öppna mästerskapen och badshorts i kristallklart

Genève-vatten. (PM)



7 EASY ON ME (ADELE)

En av de stora balladerna om att vara den som lämnar ett förhållande, och inte tvärtom. Det finns inget guld på botten av den floden heller. (ML)



8 I DO THIS ALL THE TIME (SELF ESTEEM)

Self Esteem är Rebecca Lucy Taylors enmansprojekt. ”I do this all the time” är hennes bästa insplning hittills. En hypnotisk uppgörelse med och om en liten sak som vi kallar för kärlek: ”One day I would love to tell you/How the best night of your life was the absolute worst of mine”. (ML)



9 LIVING PROOF (THE WAR ON DRUGS)

Adam Granduciel hittar en magisk melodi och följer den ända till det logiska slutet – en gitarr som låter som en tequila sunrise-färgad solnedgång i Kalifornien. (ML)



10 LEAVE THE DOOR OPEN (SILK SONIC)

Bruno Mars och Anderson Paak återupplivar det tidiga 70-talets soulgenre där doo wop-melodier mötte symfoniska arrangemang. En oemotståndlig kärleksförklaring till odödliga vokalgrupper som The Delfonics och The Dells. (ML)



11 CAROLINE (ARLO PARKS)

Rodnande kinder, en utspilld kaffekopp. Arlo Parks sånger påminner om

filmscener. Som den här, om ett bråkande par på en busshållsplats vid

Oxford Street. (PM)



12 DARLING RIVER (ANDREAS MATTSSON)

Ett flyktigt möte och en Sara Stridsberg-titel blev grunden till något av det mest gripande som spelats in på svenska om minnen, drömmar och tidens obevekliga gång. (HS)



13 MOHABBAT (AROOJ AFTAB)

Kan musik göra dig till en bättre människa? Jag tror det. (PM)



14 QUIET TOWN (THE KILLERS)

När Brandon Flowers sjunger om sin uppväxt i en håla i Utah skriver han in The Killers i samma lantliga amerikanska blue collar-tradition som Bruce Springsteens ”Nebraska” och filmen ”Den sista föreställningen”. (ML)



15 AT LEAST I’M PRETTY (HARRIETTE)

En underbar sovrumspärla på temat självbedrägeri: ”I quit smokin’/But

that’s a lie/’Cause I had a cigarette or two last night”. (PM)



16 SOCKENPLAN REVISITED (DAVID RITSCHARD)

Stillsamt drabbande vardagsromantik från gröna linjen söderut, och ett av många omistliga spår på ”Blåbärskungen”. (HS)



17 SOUTH FOR THE WINTER (ADIA VICTORIA & MATT BERNINGER)

En förtjusande liten ballad om hemlängtan när den stora staden inte längre infriar sina löften. (HS)



18 KISS ME MORE (DOJA CAT FEAT SZA)

Med lekfulla verser om hångel, och en slagkraftig refräng som sent lämnar hjärnan, gör Doja Cat och SZA popmusik när den är som bäst. (NA)



19 BLOUSE (CLAIRO)

Stjärnorna stod rätt över Catskills när Clairo och Jack Antonoff kom

samman för denna skört beska ballad om skivbolagspatriarkatet. (PM)



20 SAVE YOUR TEARS (THE WEEKND FEAT ARIANA GRANDE)

Om några år kommer remixen med Ariana Grande ligga i framkant när vi diskuterar 20-talets mest perfekta popsinglar. (ML)



21 BRANDI CARLILE (RIGHT ON TIME)

Årets powerballad som inte riktigt är en powerballad. Lyssna på hur hon sjunger raderna ”It wasn't right/But it was right on time”. (HS)



22 CHASE IT DOWN (BOBBY GILLESPIE & JEHNNY BETH)

Vacker rapport från en döende relation, där Bobby Gillespie från Primal Scream med sedvanlig sömlöshet blandar catchy pop, souldramatik och T Rex-stråkar. (HS)



23 ALI (MUSTAFA)

Mustafa samlar alla minnen av sin bortgångna vän och träffar rakt i hjärtat med gråten i halsen. (NA)



24 LET SOMEBODY GO (COLDPLAY FEAT. SELENA GOMEZ)

Förtjusande sång med ett enda minus: Chris Martins vana att skriva

ylande, presumtiva arenaslut: ”Oh-oh-ooh”, och så vidare. (PM)



25 THE MELTING OF THE SUN (ST VINCENT)

Annie Clark hyllar förebilder som Joni Mitchell och Nina Simone i ett elegant småberusat stycke blue eyed soul med doft av tidigt 70-tal. (HS)



26 HUSTLE (SONS OF KEMET, KOJEY RADICAL)

Med albumet ”Black to the future” visade Sons Of Kemet att jazz är och förblir den mest kompletta och utmanande protestmusiken. (ML)



27 BE SWEET (JAPANESE BREAKFAST)

Michelle Zauner gör renodlad pop med bravur. Här får hon 80-talssynten att kännas som ljudet av här och nu. (NA)



28 HOOKUP SCENE (KACEY MUSGRAVES)

Rostfärgade höstlöv signar över denna visa om att hålla fast vid det man har. (PM)



29 DOM SOM SKINER (THÅSTRÖM)

Klassiskt thåströmskt, tidlöst bra. Inte minst i raden om ”nygråtna Eldkvarn-sånger”. (HS)



30 SOLAR POWER (LORDE)

Lordes hedonistiska, soldrivna beachpop är baserad på Primal Screams ecstasyhymn ”Loaded”. Bobby Gillespie tyckte så klart det var cool och gav sin välsignelse. (ML)



31 MIA (BERWYN)

Berwyns avskalade hiphop präglas av starka berättelser om hjärtskärande livsöden. Den här gången ligger han sömnlös över de vänner som förlorat livet alldeles för tidigt. (NA)



32 EVERYTHING I HAD (SUN JUNE)

Ett solkysst och hopplöst sentimentalt vykort. ”Everything I had, I

want it back”. (PM)



33 ROYAL MORNING BLUE (DAMON ALBARN)

”Rain turning into snow”. Albarn använder vädret utanför fönstret på

Island som positiv metafor för en pandemi på upphällningen. (PM)



34 CHAISE LONGUE (WET LEG)

Hoppet för högkoncentrerat underhållande brittiskt gitarrpop kommer något oväntat från Isle Of Wight. (HS)



35 PENGAR (ANNIKA NORLIN)

En ballad som förtjänar att bli lika stor som Håkan Hellströms ”Valborg”. (ML)



36 A SONG ABOUT FISHING (GENESIS OWUSU)

I den fina balladen går Genesis Owusu upp varje morgon och promenerar till en sjö utan fiskar, men hoppas ändå på fångst. Sjön representerar depression och fiskarna hans lycka. (NA)



37 HAPPIER THAN EVER (BILLIE EILISH)

Det stora crescendot är något utöver det vanliga. Kombinationen av blytunga trummor, stora gitarriff och Eilishs nästan skrikande sång resulterar i en av hennes mäktigaste stunder hittills. (NA)



38 I WILL BE YOUR SHIELD (BILLY BRAGG)

Sommarens finaste tröstsång. Hela albumet ”The million things that never happened” är för övrigt en nytändning av rang. (HS)



39 CALL ME A FOOL (VALERIE JUNE FEAT CARLA THOMAS)

Inte ens Adele gör lika förkrossande soulballader som mötet mellan Valerie June och Stax-legendaren Carla Thomas. (ML)



40 GOOD ONES (CHARLI XCX)

När det gäller starka pophits vet Charli XCX onekligen hur man levererar fullträff efter fullträff. (NA)



41 ROCKY TRAIL (KINGS OF CONVENIENCE)

Eirik och Erlend tonsätter en hajk mellan Rio de Janeiro och Bergen. (PM)



42 ARV FRÅN ETT FOSTERHEM (ELLEN SUNDBERG)

Det låter som att Bodil Malmstens lyrik bara låg och väntade på att få kliva in i Ellen Sundbergs musikaliska värld. (HS)



43 QUATTRO (WORLD DRIFTS IN) (ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS)

Plants och Krauss gemensamma projekt präglas av föredömlig smak. Av alla låter de kan tolka valde de till exempel att inleda andra albumet ”Raise the roof” med en underbar cover på Calexico. (ML)



44 LIFE OF THE PARTY (KANYE WEST & ANDRÉ 3000)

Världen vore en gråare plats utan Ye och André. En tungviktsmatch där båda vinner. (ML)



45 IN THE FIRE (DAVE)

Skivan ”We’re all alone in this together” med Dave utmålade ”Brexit”-versionen av England som en dystopi med hjälp av brännande angelägna och personligt laddade texter. (ML)



46 I CAN ONLY WHISPER (CHARLOTTE DAY WILSON FEAT. BADBADNOTGOOD)

Lite ståtlig, soulig r’n’b till kaffet? Ja, tack! (PM)



47 HAVE YOU BEEN WORKING (WINHILL/LOSEHILLL)

Den finaste Bon Iver-ballad som Justin Vernon aldrig spelat in. Håller kommande albumet den här nivån lär det bli Umeå-bandets bästa. (HS)



48 SEROTONIN (GIRL IN RED)

Marie Ulven gräver i varje ångestfylld vrå av hjärnan och känns lika rak och orädd som vanligt. (NA)



49 WILDFIRE (CAUTIOUS CLAY)

En av årets allra varmaste ballader. Och röster. (NA)



50 SEVENTEEN GOING UNDER (SAM FENDER)

Billy Bragg och Florence And The Machine hade inte kunnat få en bättre fortsättning. (ML)

