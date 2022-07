Triumfatorisk rockparad med Rolling Stones

1. Street fighting man 2. Let’s spend the night together 3. Tumbling dice 4. Out of time 5. Out of control 6. Angie 7. You can’t always get what you want 8. Living in a ghost town 9. Honky tonk women 10. You got the silver 11. Connection 12. Miss you 13. Midnight rambler 14. Paint it black 15. Start me up 16. Gimme shelter 17. Jumpin’ Jack Flash Extranummer: 18. Sympathy for the devil 18. (I can’t get no) Satisfaction