Miriam Bryant: ”Inte värt att hålla på om man inte mår bra”

Berättar varför hon bytt engelska mot svenska, samarbetet med Berg och Maggio – och hedersuppdraget i tv

avHåkan Steen

MUSIK 21 juni 2019 15:06

Den här sommaren återvänder Miriam Bryant till scenerna med besked. Nytt album, stor turné och en egen timme i ”Allsång på Skansen”.

Inte minst har hon bytt språk.

– Det var när jag började skriva på svenska som jag fick tillbaka glädjen för musiken.

Med debutsingeln ”Finders keepers” lyckades en 21-åring från Göteborg omedelbart få snacket att börja gå i popkretsar 2012.

Här fanns både låtskrivarbegåvning och en djup, personlig soulröst som fick folk att börja yra om att Sverige fått sin egen Adele. Undertecknad utnämnde Miriam Bryant till 2013 års största nya svenska hopp i den här tidningen.

Men det var först för fyra år sedan, när Miriam dök upp i ”Så mycket bättre” och blev publikfavorit med tolkningar av Sven-Bertil Taubes ”Ett sista glas” och Lisa Nilssons ”Allt jag behöver”, som hon klev in bland landets etablerade artister.

Hon sjöng en bejublad ”Det är så jag säger det” med Håkan Hellström på Ullevi 2016 och i fjol gjorde hon ännu en lyckad utflykt i svenskan i Markus Krunegård-duetten ”O A O A E vi förlorade”.

På nya albumet ”Mi amore” kliver Miriam Bryant helt över till modersmålet även i sin egen musik.

”Hade en jävligt risig vår”

Steget var inte så dramatiskt, förklarar hon när vi ses på ett managementkontor i centrala Stockholm.

– Jag hade en jävligt risig vår i London förra året. Jag satt i en massa sessions med en massa producenter som jag inte kände och låtskrivare som jag inte har koll på. Så det var inget kul att vara i London och det blev inte bra i studion. Jag började skriva lite texter på svenska om livet, bara för att uttrycka mig. Och då kände jag ”fan, det här är ju skitkul och det blir ju bra, varför gör jag inte detta i stället?”.



1 av 2 | Foto: STEFAN JERREVÅNG/AFTONBLADET Miriam Bryant är tillbaka, för första gången med ett album på svenska.

Så Miriam åkte hem, tog kontakt med Jocke Berg från Kent och Adam Olenius från Shout Out Louds som hon jobbat med tidigare. Dessutom sprang hon på Veronica Maggio, som också ville skriva med henne.

Resultatet är fem låtar med den mest personliga musik vi har hört från Miriam Bryant hittills. Språkbytet innebär samtidigt att de internationella ambitionerna läggs på hyllan ett tag.

– Ja, absolut. Men det är faktiskt inte på liv och död, detta. Jag är inte 19 som Zara Larsson, jag dansar inte, jag vet inte om det är värt att hålla på och försöka om man inte mår bra. Det finns inget annat än musik som är vettigt att syssla med för mig, men då ska det ju vara kul.

Hur var det att jobba med Jocke Berg, på svenska?

– Svingrymt. Han är ju ett geni. Och jävligt skön när man sitter och skriver, väldigt duktig på att ge plats. Han är inte en ”snubbig” snubbe, peppande och får mig att känna mig duktig på text. Om man har skrivit en vers och Jocke säger att det är bra, då är det bra. Det är Svanen-märkt, typ (skratt).

Ska nog skriva mer med Maggio

Och Veronica Maggio?

– Också grymt. Hon är en av mina absolut största idoler. Det är någonting med hennes melodispråk som gör att det alltid låter Maggio, någon ton som hon går ner på. Det var ganska häftigt att uppleva i en studio. Vi ska nog skriva mer ihop.

Du sjunger en hel del om självtvivel och bekräftelsebehov på skivan. Jag har annars uppfattat dig som en ganska självsäker person, rent av lite kaxig.

– Det är väl en ganska generell uppfattning om mig. Och jag har väl skinn på näsan. Men jag tänker att mycket vill ha mer, kanske. Om folk målar upp den bilden av en så kanske det föder någon slags osäkerhet också. Och osäker har jag nog också alltid varit, egentligen. När det kommer till förhållanden och sånt tror jag att det krävs en psykopat för att vara helt säker med en annan människa. Det är ju det svåraste som finns. Det är upplagt för katastrof.

Man kan nästan tro att du har gett upp det här med relationer.

– Ja, det låter lite så. Men det är svårt att ge upp dem när man är en romantiker i behov av bekräftelse. Jag tycker det är kul med relationer också. Men alla relationer går ju fan åt helvete!

Det är väldigt enkelt att festa i Stockholm, och när man är artist och rör sig i sådana kretsar är det nästan lättare att festa än att inte festa. Jag är inte illa däran, jag har inte varit orolig för mig själv. Men det har ju blivit en ökning i fest.

Du sjunger en del i de här låtarna om vad jag tolkar som droger. Och i nya pressbiografin pratar du om att du hade en period där du drack varje kväll. Har det varit mycket sådant?

– Jag ska inte sticka under stol med att det varit en del, vi behöver inte gå in på exakt vad. Men det är väldigt enkelt att festa i Stockholm, och när man är artist och rör sig i sådana kretsar är det nästan lättare att festa än att inte festa. Jag är inte illa däran, jag har inte varit orolig för mig själv. Men det har ju blivit en ökning i fest. Särskilt under Strandvägen. Jag låg hemma i nästan två veckor efter det för att jag var så jävla paj, för jag krökade varenda dag i en hel månad.

”All in or nothing”

Miriam refererar till en period i våras då hon stod för underhållningen på restaurangen Strandvägen 1 i Stockholm.

– Man har gästartister varje dag, det är väl där skon klämmer lite. Det är ju bara en kväll för dem och då ska man ha skitkul. Men sedan har jag alltid vita månader där jag inte dricker någonting och bara är på gymmet.

Det finns den sidan av dig också?

– Ja, jag är ju så obalanserad, all in or nothing. Det är min högsta dröm att hitta balans.

”Komplicerat med mig själv”

Ska vi tolka låten ”Du med dig” som att den handlar om din komplicerade relation till Stockholm?

– Ja, men också den komplicerade relationen till mig själv. Refrängen är riktad till mig själv egentligen. Det är mycket osäkerhet i den också. Är jag inne på fel spår i livet eller är jag inte det?

Men du blir kvar här?

– Jag tänker ibland att så fort någonting skiter sig så kanske jag flyttar till Göteborg, men det ligger inte riktigt i min natur att fly fältet. Jag gillar fältet (skratt). Det var någon kompis som sa att jag har ganska bra överlevnadsinstinkt, fast att jag är beroende av situationer som kräver överlevnadsinstinkt. Att man gör det så dåligt som möjligt för sig själv och så försöker man ta sig ur knipan hela tiden(skratt).

”Klart att det är coolt”

Nu ska du få en egen allsångstimme på Skansen i tv. Det är onekligen ett erkännande och bekräftelse så det räcker till.

– Ja, men verkligen. Jag tänker att det inte fanns någon annan i år så då fick de ta Miriam (skratt). Jag vet faktiskt inte varför de frågade mig. Men det är klart att det är coolt när man tänker på att det bara är en massa… jättar som har gjort det förut.



Fem bilder ur karriären

Foto: PETER WIXTRÖM / AFTONBLADET

Äldsta Miriam Bryant-bilden i Aftonbladets arkiv, 2012

”Undrar om inte det här kan ha varit min allra första intervju. Det är nog inte så jävla stor skillnad på personen på den bilden och den jag är i dag. Inte inuti i varje fall. Samma ambitionsnivå och tanke om vad man vill göra för någonting.”

Foto: CAROLINA BYRMO / AFTONBLADET

”Så mycket bättre”, 2015

”Där var jag så jävla förväntansfull. ’Så mycket bättre’ var så kul och det var så lätt att vara mig själv, för jag fick så mycket ’åh du är så bra, Miriam, fortsätt så’. Jag och Lisa (Nilsson) är jättetajta sedan dess. Vi träffas inte så ofta men när vi väl ses kan vi prata om allting. Om jag får vara som Lisa Nilsson när jag fyller 50, då är jag nöjd.”

Foto: KARIN TÖRNBLOM / AFTONBLADET

Med storasyster Elisa Bryant på premiären av Niklas Strömstedts show ”Storhetsvansinne”, 2016

”Nämen, vad gulliga! Elisa är musikalartist och jättegrym, hon har precis fått sin första huvudroll nu som Marion i ”Robin Hood” som åker på turné i Sverige i höst. Min andra syster Sarah håller också på med musik, hon är sångpedagog och kom och gästade mig på Strandvägen.”

Foto: MAGNUS SANDBERG / AFTONBLADET

Med Håkan Hellström på Rockbjörnen, 2016

”Jag älskar ju Håkan, han är min husgud. Jag har aldrig varit lika koncentrerad som när jag sjöng med honom på Ullevi, det har aldrig varit lika tyst i skallen. Om man fick ha typ tre kvartar i livet som man kunde spela om skulle det vara en av dem (skratt).

Foto: ANDREAS BARDELL / AFTONBLADET

”Allsång på Skansen”, 2017

”Shit, vad snygg jag var där. Det var min snygga period i livet (skratt). Men jag var väldigt lycklig då.”

FAKTA Miriam Bryant

Ålder: 28.

Från: Göteborg.

Bor: Stockholm.

Liv och karriär i korthet: Växte upp i Utby och på Hisingen i Göteborg med engelsk far, finsk mor, två storasystrar och en lillebror. Gick i musikklass i grundskolan och pluggade senare musikteater. Började samtidigt göra musik ihop med kompisen och producenten Victor Rådström. 2012 kom första singeln ”Finders, keepers” som blev en hit i Tyskland och ledde till ett skivkontrakt. Debutalbumet ”Raised in rain” släpptes 2013. Året därpå åkte Bryant på turné som körsångerska med Kent. Slog igenom hos en bredare publik i ”Så mycket bättre” 2015. I våras spelade hon en månad på restaurangen Strandvägen 1 i Stockholm, med gästartister som Markus Krunegård, Linnea Henriksson, Moneybrother, Lisa Nilsson och Veronica Maggio.

Album: ”Raised in rain” (2013), ”Bye bye blue” (2017).

Aktuell med: ”Mi amor”, första halvan av ett nytt album som släpps nästa fredag (andra delen kommer i höst). Då startar även sommarturnén i Skellefteå. 6 augusti tar hon hand om ”Allsångsscenen är din”-timmen direkt efter ”Allsång på Skansen”. LÄS MER

