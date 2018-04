Svenne Hedlund + FÖLJ

Idolerna från 60-talet gör turné ihop: ”Man blir yngre av att spela”















1 av 6 | Foto: Robin Lorentz-Allard /

MUSIK 16 april 2018 23:18

För 50 år sedan for de runt Sveriges folkparker. Nu uppträder de svenska popidolerna i konserthus.

Hits of the 60´s förenar ansikten från Hep Stars, Shanes, The Hounds och Ola & the Janglers.

– Det händer något när man kommer upp på scen. Man blir yngre och glad för att publiken är så glad, säger Lennart Grahn. Det är en sån jävla kick.

Han sjöng i Shanes, och har tidigare uppträtt tillsammans med Svenne Hedlund i Idolerna i början av 2000-talet.

– Nu gör vi en show, det är skillnad, säger Lennart Grahn. Med Idolerna gjorde vi varsin låtkavalkad och toppade med Svenne eftersom Hep Stars var störst. Nu har vi mer struktur och sjunger låtar tillsammans. Ungefär som Traveling Wilburys.

Claes af Geijerstam håller i regin.

– Vi har mycket att berätta förutom sångerna. Det är ljudeffekter och gamla radioprogram, säger han. Det är jättekul med en sittande publik som kan höra allt.

Från folkparker till konserthus.

– Det har gått uppåt på 50 år, säger Janne Önnerud, trummis och sångare i The Hounds.

Lillpojken fyller 70

Han är lillpojken i gänget, fyller 70 år i sommar. Tillsammans har de gott om historier från många år på scenerna och vägarna. Hur de blev bemötta som långhåriga popslynglar.

– Jag hade rutiga byxor i Norge säger Svenne Hedlund. De var väldigt populära i Stockholm, men i Oslo kom jag inte in på krogen. De tittade på håret men skyllde på byxorna.

De var konkurrenter då, på radions poplista Tio i Topp och i skivförsäljningen.

– Men när vi träffades var vi alltid kompisar, säger Clabeb af Geijerstam. Innanför vårt popstängsel höll vi alltid ihop. Det var kraftiga motreaktioner mot popband, i synnerhet de första åren.

Då gällde det att vara lättrörliga och ha utrustning som gick lätt att packa.

– Det kunde vara två-tre jobb samma dag, säger Lennart Grahn.

– Till och med fyra på nyårsafton, säger Clabbe.

– Då kan jag slå dig med att vi hade fem en dag, säger Lennart Grahn. Clabbe ska alltid berätta att han hade flest låtar på Tio i Topp.

Alla väntar på ”Cadillac”

Claes af Geijerstam ler.

– Men nu berättar du det. Hur många hade Shanes?

– 12, säger Lennart Grahn.

– Och hur många hade Hep Stars, säger Clabbe.

– Ja det var väl också 12 säger Svenne Hedlund.

– Mmmm... Ola & the Janglers hade 13 på Tio i Topp, säger Clabbe.

Vilka låtar är mest populära när ni spelar?

– Janne får mycket reaktioner på ”The lion sleeps tonight” och sin falsett, säger Lennart Grahn. Men alla i publiken väntar på ”Cadillac”. Det är den som knockar.

FAKTA Turné Hits of the 60´s Halmstad 12/10, Kristianstad 13/10, Karlshamn 14/10, Gävle 17/10, Hudiksvall 18/10, Sundsvall 19/10, Luleå 20/10, Umeå 21/10, Kalmar 23/10, Jönköping 24/10, Askersund 25/10, Örebro 26/10, Norrköping 27/10, Växjö 30/10, Borås 31/10, Göteborg 1/11, Skövde 2/11, Säffle 3/11, Västerås 4/11. LÄS MER

Här är de mest streamade låtarna på Spotify 00:60