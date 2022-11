Rapkemi med skönhetsfläckar

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm För sex år sedan hjälpte Drake 21 Savage mot strålkastarljuset med första samarbetet ”Sneakin”. Nu är de här med ett gemensamt album.

ALBUM När Drake bjuder in vännen och rapparen 21 Savage till sin värld över ett helt album flyter ofta musiken.

Men enskilt fantastiska stunder får sällskap av oundvikliga skönhetsfläckar.



Drake & 21 Savage

Her loss

Republic/Universal

helskärm Her loss

RAP Atlanta-rapparen 21 Savage charmade stort med smittande singeln ”Bank account” från debuten ”Issa album” 2017, och blev en världsangelägenhet kort därpå som gäst på Post Malones monsterhit ”Rockstar”.

Drake behöver knappast någon närmare presentation vid det här laget – dansmusikbetonade albumet ”Honestly, nevermind” kom så sent som i juni.

De två rapparnas gemensamma skiva ”Her loss” avslöjades nyligen i videon till ”Jimmy Cooks”, det senaste i en rad samarbeten.

Drakes följsamma baryton och 21 Savages nasala väsande är två röster jag verkligen tycker om. Dessutom passar de utmärkt tillsammans. Dynamiken är slående när vännerna rappar om Harry Styles och rosévin över fluffiga beats. En fin personkemi märks också i en lätt roastande humor.

Om ”Honestly, nevermind” var ett radikalt kliv i sidled är ”Her loss” ett steg tillbaka till kända vatten: Drake som rappare. Paralleller bakåt i diskografin går till ”Nothing was the same”, ”More life” och ”What a time to be alive” – mixtapen Drake gjorde tillsammans med Future. Men till skillnad från då, när kanadensaren jobbade med Atlanta-rapparens favoritproducenter, är detta mer än någonting ett Drake-album. Han bjuder in 21 Savage till sin värld och tar, på gott och ont, hand om de viktigaste verserna själv (21:s enda solostund, den självbiografiska ”3AM on Glenwood”, hör till albumets höjdpunkter).

Tillsammans håller duon, nästan, ”Her loss” intressant rakt igenom. Sexton spår är givetvis för långt. Dissarna mot Megan Thee Stallion, tennisstjärnan Serena Williams och hennes make Alexis Ohanian (som kallas ”groupie”!) framstår mest som presumtiva rubriker. Även incidenten där Drake, misstänkt för narkotikabrott, ska ha gripits av svensk polis i juli adresseras: ”Swedish jail cell smellin' like some Carby Musk”. Carby Musk är ett doftljus lanserat av Drake med säljargumentet att ljuset doftar som artisten själv.

Musiken är nästan uteslutande inspirerad – särskilt spåren signerade Noah ”40” Shebib, Drakes närmaste producent sedan starten. Låtarna hoppar mellan stämningar, tempon, temperament. Alltsammans liksom bara flyter, med tjusiga samplingar från The O’Jays, The Isley Brothers och Ginuwine. I ”Circo loco” glider Drake och 21 Savage lekfullt över Daft Punks ikoniska ”One more time”.

Allra bäst är ”Middle of the ocean”, ljuvlig yacht-rap draperad i stråkar, där Drake dricker Espresso Martinis till frukost och jämför sig själv med Pink Floyd.