U2 låter oväntat ivriga

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-29

expand-left helskärm I kväll har The Edge, Bono och resten av U2 premiär för sin förmodat spektakulära ”Achtung baby”-show i nya högteknologiska arenan The Sphere i Las Vegas. Det firar de med en ny singel.

SINGEL U2 har gjort en reklamlåt för sin nya ”Achtung baby”-show i Las Vegas. Den låter inte så mycket som den klassiska Berlin-plattan utan är snarare ännu ett återbesök i deras punk- och new wave-rötter.



ROCK Få har sannolikt missat The Sphere, den nya bautasuperdeluxevarianten av Globen i Las Vegas. Med extremt högupplösta bildskärmar som täcker både in- och utsida av den gigantiska bollen, tusentals högtalare placerade över hela arenan och annan avancerad framkantsteknik förväntas arenan flytta fram gränserna radikalt för vad en liveupplevelse kan vara.

U2 har fått äran att inleda med en ”residency” under hösten där de kommer att göra en genomgripande uppdatering av sina för 30 år sedan banbrytande och högteknologiska ”Zoo TV”- och ”Zooropa”-shower.

För att påminna resten av världen om kvällens premiär passar Dublin-kvartetten på att släppa en ny singel. ”Atomic city” är ett slags signaturmelodi för showen och staden där den utspelar sig. ”I'm front row in Las Vegas/And there's a big one on tonight” sjunger Bono i en text som även hinner namndroppa Frank Sinatra och slå fast att Gud inte spelar tärning men älskar roulette.

Med mera. Vilket ofrånkomligen blir lite pajigt.

Men själva låten är faktiskt rätt bra. Långt ifrån ett försök att återskapa ”Achtung baby”-soundet utan snarare ännu en återgång till de egna punk- och new wave-rötterna, vilket bandet som bekant har haft en fäbless för ända sedan nio år gamla albumet ”Songs of innocence”.

”Atomic city” skulle kunna beskrivas som ett slags arenamöte mellan Blondies ”Call me” och Iggy Pops ”The passenger”, eller nåt. Skramlig gitarrock av väldigt klassiskt snitt som emellertid spelas med en iver och ett driv som inte hörts från det här bandet på länge.

Det är inte på något sätt sensationellt men roligare än mycket annat från det sentida U2.

Om Las Vegas även i det här bandets fall är platsen dit karriären går för att casha in och sedan dö eller början på något nytt återstår att se, men ”Atomic city” gör mig trots allt lite mer nyfiken på det ”larmiga, kompromisslösa, oresonabla gitarralbum” som de enligt Bono ryktas ha på gång.



