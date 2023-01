Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Hårdrocken har ingen framtid utan ungdomarna

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: I dag 08.00

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan gläds Sofia Bergström åt månadens tunga skivskörd och initiativ som stöttar unga band.

helskärm Punkbandet 14 har instiftat två punkstipendier i syfte att stötta unga punkband, ett av flera föredömliga initiativ den här månaden.

1. Hårdrocken har ingen framtid utan ungdomarna

Jag avrundade förra året med en krönika om att hårdrockens överlevnad hänger på att branschen och publiken blir bättre på att stötta nya talanger och mindre akter. Därför är det glädjande att de senaste veckorna har bjudit på flera initiativ som säkert kommer att främja Sveriges tyngre musikscen.

Punkbandet Lastkaj 14 har nyligen instiftat två punkstipendium i syfte att lyfta unga punkband och investera i genrens framtid.

Hårdrockbandet Nestor har i sin tur meddelat att de kommer att arrangera ”Nestor next”. En musiktävling i hemstaden Falköping i samma anda som Rock-SM, som blev Europes språngbräda ut i världen för 40 år sedan. Tävlingen kan bli en möjlighet för oetablerade band att nå en större publik.

Och sedan tidigare har Sabaton insett värdet av att locka unga till hårdrocken. På bandets festival Sabaton Open Air finns ett särskilt VIP-område för barn och unga där de bland annat kan prova på att spela instrument.

Fler etablerade band borde se värdet i att investera i scenens framtid.

helskärm Katatonia (överst) och Imperium Dekadenz har nyligen släppt nytt material.

2. Bästa tunga skivsläppen i januari

Musikåret 2023 har börjat bra. Imperium Dekadenz och Høstsol står för årets hittills starkaste black metal-album och får i dag stark konkurrens av Bizarrekult och …and Oceans. Defy The Curse och Obituary delar dödsmetalltronen efter släppen av ”Horrors of human sacrifice” respektive ”Dying of everything”. Och på ”ID. Entity” har polska Riverside mejslat fram månadens bästa progressiva metal. Katatonias finstämda ”Sky void of stars” och Turbid Norths pampiga post-metal på ”The decline” går inte heller av för hackor.

helskärm I år firar ikoniska Girlschool 45 år som band. Det firas med en matig cd-box som släpps i dag.

3. Girlschool-guldkorn i ny box

I april är det 45 år sedan Girlschool bildades. Den brittiska kvartetten har ständigt verkat i skuggan av många andra New Wave Of British Heavy Metal-band men har trots det banat väg för åtskilliga kvinnliga musiker inom genren. I dag släpps den matiga deluxe-boxen ”The school report 1978-2008” som firar bandets musikaliska gärning. Boxens fem cd-skivor rymmer bland annat en del demorariteter samt en unik liveupptagning från Painted Lady-tiden, innan Girlschool bildades.

helskärm Två svenska metalband att hålla koll på: Signo Rojo (överst) och Kollaps/e.

4. Svenska stjärnskott i undergroundscenen

Den svenska undergroundscenen är en oas av oemotståndlig rock och metal. Bara den här månaden har vi fått flera bevis. Blekingebandet Signo Rojos ”There was a hole here”, som ser dagens ljus i dag, är en stark uppvisning i smutsig sludge med spår av punk och hardcore och sporadiska ekon av bland andra Baroness och Mastodon. Fans av Cult Of Luna och praktfull post-metal bör också spana in skånska Kollaps/es förträffliga fullängdsdebut ”Phantom centre”.

helskärm Kommer Ozzy Osbourne att orka turnera i år? Den som lever får se.

5. Konserter att se fram emot

Våren blir en intensiv konsertsäsong. Årets coolaste spelning har förvisso redan ägt rum (Morbids unika återförening på Klubb Fredagsmangel i Järfälla till minne av avlidne Pelle ”Dead” Ohlin). Men det finns förstås en massa att se fram emot, bland annat turnéer med Meshuggah, Lamb Of God och The Halo Effect samt första upplagan av festivalen Stockholm Extreme Sounds. Jag räknar också ner dagarna till Brutus besök på Hus 7 i Stockholm i början av mars.

Ozzy Osbournes spelning på Friends Arena i maj verkar dock hänga löst. I intervjuer på senare tid har Ozzy erkänt att han inte alls är i form för att stå på scen.

helskärm Svenska rockbandet Siena Root är aktuella med nya singeln ”Keeper of the flame”. I slutet av februari väntar ett nytt fullängdsalbum.

Fem låtar: old school-rock och omtumlande metal



”KEEPER OF THE FLAME”

Siena Root

Siena Root är ett av Sveriges bästa rockband. Med ena foten i 70-talshårdrock och det andra i folkmusik, blues och country brukar de allt som oftast leverera högkvalitativa alster. Samspelet mellan hammondorgeln och leadgitarren är utsökt, liksom alla Ritchie Blackmore-flörtar.



”ROBBERO BOBBERO”

Tidal Wave

Sundsvallsgruppens stonerrock är lika svängig som den är öppensinnad. På nya skivan ”The lord knows” leker och laborerar kvartetten med bluesiga och psykedeliska riff och rytmer så det står härliga till. Det är sällan rock gör mig så här danssugen.



”I AM THE STORM”

Liv Sin

Liv Jagrell har aldrig sjungit så här bra. På ”Kaliyuga”, som släpps i dag, bemästrar den svenska metalsångerskan allt som slängs i hennes väg. Såväl finstämd skönsång som djupa gutturala urladdningar får håren på armarna att resa sig som i en stående ovation.



”LISTEN!”

Oak Pantheon

Ingen låt är den andra lik på Minnesota-kvartettens senaste skiva ”The absence”. I deras sfär av blackened post-metal ryms utsvävningar för en livstid. Men oavsett vad bandet kokar ihop är utfallet oftast detsamma: gåshud och beundran. Inte minst på det här spåret.



”AS IN GARDENS SO IN TOMBS”

…and Oceans

Priset för månadens maffigaste produktion går till finska …and Oceans och dagsfärska skivan ”As in gardens, so in tombs”. Med frikostigt lager på lager-tänk i atmosfäriska arrangemang är det rentav omöjligt att värja sig. Mathias Lillmåns sjunger dessutom som ett rovdjur som vaknat upp ur vinterdvalan, vrålhungrigt efter nya byten.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, Twitter och Spotify för full koll på allt inom musik