Känslofylld popelegans med First Aid Kit

ALBUM First Aid Kit gör sin hittills poppigaste skiva i karriären, med en betydligt ljusare ton än senast men utan att förlora vare sig djup eller tyngd.



First Aid Kit

Palomino

Columbia/Sony

POP Förhandssnacket har handlat mycket om att det här är First Aid Kits ”popalbum” och deras ”glada skiva”.

Inget av det är egentligen fel. Förra albumet ”Ruins” fick sin mörka energi från uppslitande separationer som både Klara och Johanna Söderberg gick igenom under olika faser av skivans tillkomst. Den efterföljande turnén fick efter ett tag blåsas av när Klara diagnosticerades med utmattningssyndrom, ackumulerat under åtta intensiva år i de internationella rampljuset.

Med ”Palomino” hittar flera av texterna istället nytt ljus och vägar vidare. Och det är är tveklöst rekordlite mer renlärig country på det femte First Aid Kit-albumet.

Samtidigt har Söderberg-systrarna redan från början väldigt mycket känts som ett popband, ointresserade av absolut renlärighet och alltid med enastående melodier. Och oavsett vilken musikalisk miljö Klara och Johanna placerar sina harmonier i låter det alltid First Aid Kit.

På samma sätt kan de sjunga hur upplyftande och hoppfulla texter som helst, rösterna rymmer alltid en bitterljuv dimension som ger lyriken djup och tyngd.

Under de nästan fem år som har gått sedan ”Ruins” har Klara och Johanna vid sidan av den egna karriären börjat skriva låtar åt andra som en del av Max Martins team. Den sortens äventyr i kommersiell popindustri har sannerligen hjälpt till att slipa bort kanter och personlighet hos från början egensinniga artister. Men för First Aid Kit verkar det snarare ha gjort dem säkrare i sitt eget hantverk.

Det i kombination med att de har varit med om en del sedan senast – båda har hittat ny kärlek och Johanna är numera mamma – samt att pandemin gav dem gott om tid både att skriva och spela in kan sannolikt ha medverkat till den livsvisa och harmoniska atmosfär som vilar över skivan.

Det finns en omsorgsfullhet i detaljerna som förmodligen delvis kommer av att First Aid Kit för första gången sedan debuten för tolv år sedan har spelat in i Stockholm, med producenten och multimusikern Daniel Bengtson i hans studio i Hjorthagen. Mestadels helt själva, ibland med besök av blåsare som Goran Kajfês och Per ”Ruskträsk” Johansson eller organisten Merit Hemmingson.

Den initiala idén var ett 80-talssound, och nog förekommer den sortens synthar här och var, men tankarna går oftare till välproducerad 70-talspop som Fleetwood Mac, Carole King eller för del delen Abba och Ted Gärdestad. Med sina mjuktuggande gitarrer och stötiga stråkar hittar en låt som ”A feeling that never came” rentav in i T Rex coola värld.

De unga veteranerna – Johanna fyllde nyss 32 och Klara fyller 30 i januari – levererar sin tveklöst mest eleganta popmusik hittills. Fonden för sångerna är inte sällan Amerika medan texterna verkar ha fötts fram under olika stadier av terapi hemma i Stockholm.

”Wild horses II”, skildrar ett förhållande i sönderfall under en roadtrip genom öknen med Gram Parsons på bilstereon. ”Angel” är en stark och självutlämnande låt om rädslor. I ”Ready to run” blir det enastående starkt när systrarna växelsjunger om bittra erfarenheter av bristande kommunikation och fel förväntningar.

Andra spår, som ”Turning onto you”, ”Fallen snow” och den avslutande titellåten, vågar åter omfamna kärleken fullt ut. Den ömsinta och närmast graciöst smäktande ”Nobody knows” går att tolka som att syskonen sjunger till varandra.

First Aid Kit säger själva att hela den långa processen med det här albumet – där de under en period inte var säkra på att det alls skulle fortsätta – har varit nödvändig.

”Palomino” känns också som en högst naturlig utveckling av ett redan slösaktigt begåvat band, som adderar nya dimensioner utan att för den skull förlora något på vägen.



